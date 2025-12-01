Parque Jurásico y los videojuegos toman el Palacio de los Deportes con Murcia Lan Party

Parque Jurásico es la propuesta temática de la cita anual de los amantes de los videojuegos en el sureste español. Murcia Lan Party regresa al Palacio de los Deportes del 4 al 8 de diciembre y la XXII edición llega con más talleres que nunca, nuevas propuestas de torneos y concursos que repartirán más de 3.000 euros en premios.

Asistentes y visitantes contarán con una zona de videojuegos para probar las últimas novedades y participar en actividades diversas como rol en vivo, juegos de mesa, concurso de karaoke y carreras de karts a pedales.

Entre las nuevas propuestas de torneos, destacan la incorporación de battlefield 6, DDR, CloneHero Balatro y el simulador de carreras AssetoCorsa y los desafíos con Gafas de Realidad Virtual (VR) como Beat Saber.

Además, en esta edición se contará de nuevo con la colaboración de Play Generation, asociación de eventos de videojuegos para la realización de los mismos.

Cerca de un millar de participantes ya se han inscrito en esta edición que, para conmemorar el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, incorporará una iniciativa especial para dar a conocer el patrimonio local, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Cantina

El Palacio de los Deportes también contará con un servicio de cantina que permitirá a los participantes realizar pedidos online directamente desde el móvil y recibirlos en su puesto. Para el servicio de catering, se ha ideado un sistema informático para la gestión del mismo.

Igualmente, se ha desarrollado un software propio para la gestión de los diferentes torneos de videojuegos que permitirá tanto la inscripción de los participantes, como la automatización de los mismos.

Otras actividades

La programación completa incluye más de una decena de charlas y talleres sobre temas actuales como seguridad informática, desarrollo de videojuegos, supercomputación cuántica, administración electrónica y la grabación del pódcast Mulacast en directo, entre otras actividades.

La propuesta temática de este año se dedica a Parque Jurásico, saga de películas que ha estrenado un nuevo filme este año. Además, "la película original de 1993 supuso un hito tecnológico en el cine gracias a su uso pionero de CGI y animatrónica", matiza el Consistorio.

El eje principal son los juegos en red y Murcia Lan Party es también un punto de encuentro para los miembros de los clanes (equipos), que podrán conocerse en persona.

Algunas de las novedades son mejoras en la accesibilidad el Palacio de los Deportes, incluyendo nuevos sistemas de control de acceso al recinto para que sea una entrada y salida fluida, y en la distribución de fibra óptica para una conectividad más rápida y eficiente, destacó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

El edil, acompañado del presidente de la Asociación de Murcia Lan Party, David Valero, destacó asimismo "la rapidez con la que se han terminado las plazas de este evento marcado en el calendario aprovechando el puente festivo, y en el que durante cien horas los asistentes se conectarán a la red, y estrecharán lazos tras meses jugando online entre ellos".