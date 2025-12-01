Lavado de cara al transporte público de Murcia: así es la nueva tarjeta

El nuevo modelo de transporte público en Murcia llegará con una novedad en edición de bolsillo: una tarjeta única para toda la red de movilidad. Aunque esta herramienta se podrá usar también desde el teléfono móvil, mediante una aplicación, explicó en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

La presentación en sociedad de esta tarjeta se realizó a la par que la de la nueva imagen del transporte público murciano, ambas prácticamente iguales: sobre un rectángulo naranja se puede leer, en letras negras, el término 'Mub',

"'Mub' es la marca visible del nuevo modelo de transporte público en Murcia", anunció el alcalde, José Ballesta, delante de uno de los tranvibuses que unirán en 18 minutos El Palmar y Alameda de Colón, y en 26 la Plaza Circular con el campus de las Ciencias de la Salud.

El vehículo, de 18 metros de largo y con capacidad para 120 pasajeros, ya está rotulado con la nueva identidad visual.

Tarjeta única

La nueva tarjeta única que permitirá usar toda la red de movilidad pública murciana: autobuses, tranvía, bicicletas eléctricas e incluso estacionamiento regulado y aparcamientos municipales, detalló, por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

La herramienta podrá usarse desde una aplicación móvil y permitirá también consultar información como los horarios.

Esta medida "se irá integrando" a la par que el resto del nuevo modelo, matizó el edil. Así, la imagen se implantará de forma paulatina en los diversos medios de transporte, paradas de autobús y anuncios institucionales para que el público vaya asimilando el lavado de cara al transporte público.

Tarjeta única del nuevo modelo de transporte en Murcia. / L.O.

Novedades

El alcalde recordó la reciente presentación del nuevo modelo de transporte, que establece tarifas unificadas en todo el municipio y amplía la cobertura y las frecuencias, al contar con 50 líneas diurnas y 9 nocturnas.

La Universidad de Murcia contará con frecuencias cada 10 minutos y una lanzadera directa desde el Carmen que conectará con el campus de Espinardo en 20 minutos. El 55 por ciento de la población contará con conexión directa con este centro universitario, y el resto podrá llegar en solo un transbordo.

La Universidad Católica de Murcia también reforzará su acceso con autobuses cada 20 minutos y el ya habitual enlace del tranvía en la parada de Los Rectores-Terra Natura.

En cuanto a los hospitales, el Reina Sofía contará con conexión directa con todos los barrios y sumará nuevas líneas desde El Progreso, Patiño y Puente Tocinos.

Por otro lado, el 70 por ciento de la población murciana tendrá acceso directo a la Arrixaca, con autobuses cada 10 minutos y un tranvibús que conectará con el centro en menos de 20 minutos.

Uno de los tranvibuses rotulado con la nueva imagen del transporte público murciano. / L.O.

Precios

Con el nuevo modelo llegarán tarifas planas ilimitadas que "premian la fidelidad, pues, cuanto más usas, menos pagas", explicó el edil de movilidad. Además, desaparecen las diferencias entre los viajes desde barrios y pedanías.

Asimismo, se elimina el precio de los trasbordos. Hasta ahora, para cambiar entre autobús y tranvía o bien entre autobuses urbanos e interurbanos, había que pagar un coste extra, una cantidad que ya no será necesario abonar.

A esto, se suma la gratuidad de los menores hasta los 7 años y, como adelantó La Opinión, de los acompañantes de personas con movilidad reducida.

También habrá una tarifa especial para los menores de 25 años con independencia de que sean estudiantes o no, y, en general, se simplificará el sistema tarifario actual al pasar de 20 tarifas a 7.

El objetivo es que se pague lo mismo en todo el municipio, para lo que se han equiparado a la baja los precios en pedanías con el ticket único y, con el bono, el precio será más económico, detalló Muñoz.

Listado

El billete sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato y tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia. En el caso de los viajes que se hagan con origen o destino en los términos municipales de Alcantarilla, Beniel y Santomera, el coste del billete sencillo será de 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la CARM.

Como medida para incentivar la eliminación del efectivo, el precio del billete sencillo se reducirá a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR, solo en los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia.

Sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renueva el sistema de bonos y se amplían las tipologías. Solo se pagará por la primera etapa de un trayecto en el término municipal Murcia, y los transbordos realizados en los próximos 60 minutos tras la primera de las validaciones serán gratis.