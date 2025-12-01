Diez pedanías de Murcia tendrán minibuses y taxis bajo demanda de lunes a sábado

El nuevo modelo de transporte público de Murcia pondrá en marcha una iniciativa que ya se desarrolla en otras ciudades de la Región como Lorca y Alhama: el servicio bajo demanda para las zonas rurales.

El servicio lo ofrecerán taxis y minibuses, al mismo precio que tendrá el resto del transporte público en el municipio, detallaron fuentes municipales a este diario. Además, se dará cobertura a 9.736 habitantes, de los cuales 4.531 no cuentan todavía con servicio de transporte público, resaltó el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Diez pedanías rurales contarán con el servicio de transporte a demanda, divididas en cuatro sectores, y los viajeros podrán desplazarse dentro del sector, o bien hasta un punto desde el cual podrán continuar el trayecto por el resto del municipio.

Organización

El sector noroeste dará servicio a Barqueros y Cañada Hermosa; el suroeste, a Lobosillo, Valladolises, Corvera, La Murta y Baños y Mendigo; el sureste, a Los Martínez del Puerto, Mosa Trajectum, el polígono de Amazon y Baños y Mendigo; y, el sector Sangoneras-El Palmar, a Frondoso Valley, Torreguil en la pedanía de Sangonera la Verde, y a las zonas de Molino de la Vereda y Cuevas del Norte en Sangonera la Seca.

De estas zonas, en la actualidad solo tienen servicio, a través de la línea 72, Lobosillo, Valladolises y Corvera. Además, el análisis de la demanda permitirá hacer fijas algunas de las frecuencias a primera hora de la mañana y en sentido de vuelta por la tarde.

Reservas

Para la prestación del servicio a demanda, la empresa adjudicataria dispondrá de un sistema de atención de peticiones. Los viajeros podrán hacer las reservas mediante un mensaje de texto, a través de la página web o una aplicación móvil, o bien al escanear un código QR, que estará disponible en las paradas.

La franja horaria de servicio abarcará desde las 7.30 de la mañana hasta las 19.30 horas en días laborables, y de 9.00 a 15.00 horas los sábados.

En cuanto al margen de reserva, si el servicio se demanda para antes de las 14.00 horas, se deberá pedir el día anterior y, para un horario entre las 14.00 y las 19.30 horas, se deberá solicitar antes de las 10.00 horas.

En la petición del servicio, se deberán indicar las paradas de origen y destino, así como la hora de llegada al destino. El operador deberá confirmar el servicio en un plazo máximo de 30 minutos desde que se produzca la petición, por el mismo medio que haya usado el usuario para solicitar el viaje.

La hora prevista de llegada a la parada de destino no podrá retrasarse más de 15 minutos respecto a la indicada en la petición del usuario, el mismo margen temporal que tiene el viajero para desviarse de la hora fijada de llegada a la parada. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, sin cambiar las condiciones principales, siempre que se comunique al usuario con un margen mínimo de 4 horas antes del servicio programado.