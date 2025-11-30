Patxi López, en Murcia: "Lucas es un socialista peleón, es el presidente que necesita la Región"

La visita este domingo de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, por el 25 aniversario de la agrupación Murcia Este, sirvió para ratificar su partido con sus candidatos como "única alternativa a la derecha y ultraderecha".

"La extrema derecha trae de la mano al PP. Lo que quieren es acabar con todo lo que nos ha costado construir. Niegan la violencia machista, niegan la emergencia climática después de haber visto danas y catástrofes", señaló López, que continuó su discurso añadiendo que "ahora están alimentando permanentemente el odio, pero a quien más odian es a Pedro Sánchez y a los socialistas porque no le pueden ganar y, como no pueden hacerlo, buscan destruirlo".

En la misma línea, recordó sus tiempos como lehendakari y su papel en el fin de la banda terrorista ETA. López indicó que ha tenido muchos rivales políticos, pero "solo un enemigo: la banda terrorista ETA, a ETA le ganamos y a estos odiadores les ganaremos también".

El portavoz socialista, último en intervenir, fue la sensación de la mañana en el paraninfo de la Universidad de Murcia, donde también acudieron María González Veracruz, secretaria de Estado en Digitalización e Inteligencia Artificial; Francisco Lucas, secretario general del PSOE regional, y Ginés Ruiz Maciá, secretario general de los socialistas en el municipio de Murcia, entre otros.

Patxi López dejó claro que el actual delegado del Gobierno es la alternativa en la Comunidad: "Lucas es un socialista peleón, es el presidente que necesita la Región para salir del declive del PP".

Veracruz: "Estamos haciendo una gestión increíble"

Veracruz fue la primera en subir al escenario, decorado con las siglas del partido en rojo sobre las que había rosas rojas en honor a la fiesta de la rosa, que también se celebraba. La secretaria de Estado aludió a la defensa del Gobierno y Pedro Sánchez. "Estamos haciendo una gestión increíble del Gobierno, lo que estamos viviendo es un Gobierno absolutamente necesario e imprescindible enfrentando a ataques de los de siempre". Seguidamente, animó al público asistente a imaginar qué hubiera sido de España si al frente del Gobierno no hubiera estado Pedro Sánchez en crisis como la de la pandemia, lo que despertó los comentarios del público.

Ruiz Maciá aludió por su parte a los valores del socialismo, como "el inconformismo y la defensa del Estado y lo público". Para el portavoz municipal, "en Murcia se ha perdido la ambición de los vecinos por tener una ciudad mejor". Señaló que ahí es precisamente donde tiene que trabajar su partido, para "devolver la ambición por tener una Región mejor". También, comentó el estado de la Comunidad, a la que define como "la más desigual del país debido a las brechas sociales creadas por 30 años de gobierno del PP".

Terminó su intervención con su deseo de que el PSOE gobierne en la Glorieta, en la Región y en España, lo que supuso una ola de aplausos en el público.

Única alternativa

Lucas aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a Pepe Vélez. Afirmó que "se ha hecho justicia y el tiempo pone a todo el mundo en su lugar frente a las cacerías contra él que llevó a cabo el Partido Popular". Asimismo, aludió a la "nula gestión" de López Miras, poniendo como ejemplo el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. "Diez años después del último incendio en esta instalación y no ha hecho nada para evitar que esta situación se volviera a repetir", declaró.

Su intervención acabó aludiendo a los votantes socialistas "a ir a por todas juntos como única alternativa frente a la ultraderecha", lo que levantó al público de sus asientos.

El acto terminó con la entrega de rosas rojas de los protagonistas a los asistentes que llenaron los dos pisos del paraninfo de la Universidad de Murcia en La Merced.