Nonduermas suspende la Navidad: "No hay ánimos, las obras del AVE han reventado el pueblo"

«He suspendido todos los eventos de Navidad, no hay ilusión», declaró a La Opinión Isidro Zapata, alcalde pedáneo de Nonduermas. «El centro municipal está cerrado, las obras del AVE han reventado de punta a punta todo el epicentro, y los vecinos están cabreados», pasó a enumerar Zapata.

«Nonduermas está peor que nunca, y me he llegado a plantear dejar la política. El proyecto en el centro de salud es lo único que me anima a seguir», aseguró el alcalde pedáneo.

El descontento de Zapata se suma al mostrado por otros presidentes de Juntas Municipales en los últimos meses. El caso más reciente fue el de Paco Fenoll, alcalde pedáneo de Cobatillas, quien amenazó con una dimisión en bloque si el Gobierno local no respondía en un plazo de un mes a una moción aprobada en Junta.

Un laberinto de vallas

Las obras para soterrar las vías del AVE han dividido en dos Nonduermas. Un laberinto de vallas, frente al centro municipal de la localidad y junto al colegio Luis Vives, obstaculiza el paso de un lado al otro del pueblo.

Los trabajos se desarrollan en el cruce de la carretera de Alcantarilla, conocido como el ‘cruce de la Era Alta’, donde la maquinaria y los contenedores de escombros hacen compañía al vallado perimetral que limita el espacio transitable, mientras que los operarios terminan de instalar el suelo en la zona afectada.

El nuevo suelo de la zona, a medio instalar. / Juan Carlos Caval

Por ello, muchos residentes optan por acudir a la localidad vecina de Pedriñanes para hacer la compra y otros recados diarios, explicó a La Opinión la dependienta de un estanco ubicado en la pedanía murciana más afectada por el proyecto de integración ferroviaria.

"Un desastre"

«Han dejado la zona hecha un desastre», declaró el alcalde pedáneo, quien también lamentó «el polvo y la mierda que tragamos los vecinos».

En el Carril de la Vía, que da acceso a los colegios de la localidad, se va a subir la carretera «un palmo más de lo que estaba previsto», detalló Zapata.

Los muros de las paredes del túnel que discurre bajo esta calle sobrepasan el nivel de la carretera. Por ello, «han decidido echar hormigón y subir el alcantarillado, pero no tenemos imbornales y, cada vez que llueve, se hace una piscina en la zona», explicó el pedáneo. Además, ya se han instalado todas las farolas, pero todavía no se han encendido.

Suspensión

«Los vecinos no tenemos ni idea de lo que se va a hacer, llevamos una guerra, porque no tenemos ninguna información», explicó el pedáneo. «Se ve que hay prisa por terminar y este viernes han cortado un acceso, sin avisar», prosiguió.

Con las obras en el pueblo y el ánimo crispado de los habitantes de Nonduermas, sumado a que «no tenemos sitios donde hacer actividades», aseguró el presidente de la Junta, se ha optado por suspender todos los eventos programados con motivo de los festejos navideños en la pedanía.

Corredor Mediterráneo

Estos trabajos se enmarcan en la línea Murcia-Almería, que forma parte del Corredor Mediterráneo. Estas obras permitirán que las vías discurran soterradas a su paso por la ciudad, en un tramo que va desde la estación Murcia del Carmen hasta Nonduermas.

El proyecto incluye un tramo soterrado de aproximadamente 2,5 km en Nonduermas, y otros 2,8 km correspondientes a la zona de la estación y Barriomar.

El trayecto soterrado estará preparado para una vía doble, con un ancho mixto y otro estándar, compatible con servicios de alta velocidad y de cercanías.