La asociación de Amigos de la Capa de Murcia celebra su cuarenta aniversario

Como ya viene siendo habitual cada año, la Asociación de Amigos de la Capa de Murcia ha depositado una corona de laurel en el monumento al capista situado en el Jardín de la Pólvora, como homenaje y ofrenda a esta prenda de vestir.

Este año, además, coincide con el cuarenta aniversario de su fundación en 1985, por lo que se han organizado una serie de actividades entre las que se encuentran una exposición de pintura, una misa en honor del patrón San Martín de Tours, excursiones y convivencias de los más de cien asociados y una cena de gala en la se entregarán las distinciones de capista de honor a José Martínez Giménez. También se concederá el emblema de plata a Francisco Javier Illán Vivas y se realizará el homenaje de Entidades y Personalidades, que ha recaído en el senador Francisco Bernabé.

La Asociación de la Capa de Murcia, presidida por el abogado Evaristo Llanos, tiene por objetivo dar visibilidad a esta prenda originaria del siglo XVI con un importante valor simbólico y patrimonial. Se trata de una vestimenta que evoca costumbres de la sociedad española a lo largo de la historia y que actualmente solo se utiliza en actos solemnes.

En España hay alrededor de 70 asociaciones de Amigos de la Capa que promueven su uso en eventos culturales y la mantienen como símbolo de tradición y elegancia.