Fútbol
Vandalizan el mural del estadio Enrique Roca con pintadas de "puta Murcia"
Los grafitis impuestos también contienen tintes políticos con palabras como "antinazis mandan"
El mural que adorna el estadio Enrique Roca, la casa del Real Murcia, ha amanecido este sábado vandalizado con pintadas de grafitis en los que se puede leer: "Puta Murcia, segundones o antinazis mandan".
Aunque se desconoce la identidad del autor o de los autores de estas pintadas, algunos murcianistas sospechan, tal y como han denunciado en redes sociales, que podría ser obra de aficionados del FC Cartagena, ya que se enfrentan el día 8 de diciembre en el estadio Cartagonova, después de seis años sin disputarse un derbi. Además, en uno de los puntos de reunión de aficionados granas antes de los partidos de su equipo, anoche colocaron una pegatina del FC Cartagena, en una de las barandillas del local GRADA Sport Café, que esta mañana ha sido retirada.
Las reacciones a estas pintadas no se han hecho esperar entre los aficionados granas. "Me parece lamentable este hecho con la preciosidad de mural que tenemos", exclamaba Francisco Dols, presidente de la peña 'Llama Eterna' al grabar un vídeo del estado en el que ha quedado uno de los muros del aparcamiento que rodea el estadio.
Otras partes del mural realizado por las chicas de Triple M Artits (Marisol González Reforma, María Fernández y María Escarabajal) que fue inaugurado por el club en abril del año pasado también han resultado afectadas con más pintadas en negro.
Este mural fue el resultado de una campaña del Ayuntamiento de Murcia que, a través de la Oficina Municipal del Grafiti, organizó un concurso de ideas para llevar a cabo un mural de 620 metros cuadrados que fue elaborado por las artistas en algo más de una semana.
