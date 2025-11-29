Grandes colas en la inaguración de Kawaii Café en Murcia: los primeros clientes tienen premio

El 29 de noviembre era una fecha marcada en rojo para los murcianos más amantes del café. La cafetería Kawaii Café, caracterizada por su estética colorida, ha abierto sus puertas en Murcia en la calle Alejandro Seiquer, ubicada en el centro de la ciudad.

Desde primera hora de la mañana los murcianos han formado una importante cola para estrenar un establecimiento referente en el mundo cafetero.

Los 75 primeros clientes han podido llevarse gratis una bolsa exclusiva “junto a varitas, gafas, squishies y un montón de sorpresas más”. Además, 10 de ellas escondían sobres de Pokémon de forma aleatoria, pegatinas personalizadas y llaveros.

El horario de la jornada inaugural es de 10:00 a 21:30 horas.