Salud
Emma, paciente oncológica de la Arrixaca: "Los niños necesitamos este gimnasio, los días en el hospital se hacen eternos"
La joven, de 11 años, acompañó a Richard Gere este viernes en la puesta de la primera piedra del gimnasio pediátrico
“Los niños necesitamos este espacio, el gimnasio es muy necesario para nosotros para despejarnos. En el hospital los días se hacen eternos y más aún los fines de semana, cuando los dos días parecen dos años”.
Así lo explica a La Opinión Emma Pérez Carreño, una paciente oncológica de 11 años del Hospital Virgen de la Arrixaca que este viernes acompañó al actor estadounidense Richard Gere, durante el acto de puesta de la primera piedra del gimnasio pediátrico que se construirá en el centro sanitario de El Palmar y que se convertirá en el más grande de España de estas características gracias al trabajo y el esfuerzo de la Fundación Aladina.
Emma fue diagnosticada en 2024, cuando aún tenía 9 años, de un osteosarcoma de alto grado en el fémur, lo que le ha llevado a tener que permanecer ingresada durante largos periodos de tiempo en la Arrixaca cuando recibía las sesiones de quimioterapia.
“Solía quedarme cuando me ponían la quimioterapia varios días o cuando de pronto tenía fiebre”, recuerda. Esos días se le hacían eternos, según afirma, pese a que en el servicio cuentan con dos salas, “una para los niños más pequeños y otra para adolescentes”.
Allí los educadores y los voluntarios tratan de hacer más llevadera la estancia de los pequeños pacientes que han sido diagnosticados de cáncer y aprovechan para hacer juegos y actividades. Pero si para alguien Emma tiene unas palabras de agradecimiento por encima de todos los demás es para Raúl, el entrenador de la Fundación Aladina.
“La verdad es que es una alegría cuando llega Raúl porque con él hacemos deporte, ya sea en la habitación o fuera, según si el paciente se puede o no mover”, indica esta niña.
Sin embargo, reconoce que no cuenta con unas instalaciones preparadas para ello. “Me parece muy bien el gimnasio que se va a hacer, así podremos tener un espacio para despejarnos de lo que es la vida en el hospital”, dice.
"No sabía quién era Richard Gere, me lo explicó mi madre"
La edad de Emma hace que no sepa quién es Richard Gere y lo que supone el respaldo de la fundación que lleva su nombre al proyecto de Aladina en la Arrixaca.
Preguntada por el actor estadounidense no duda en señalar que "la verdad es que no sabía quién era Richard Gere hasta que me lo explicó mi madre, solo sé que es un actor muy famoso y que es una persona muy solidaria".
Para esta paciente murciana resulta fundamental que el proyecto del gimnasio se finalice, para lo cual aún faltan muchos apoyos, ya que requiere de una inversión de un millón de euros. Por ello, no duda en insistir en que “es muy importante que la gente ayude, que colaboren con las campañas de Aladina para que el gimnasio sea una realidad”.
