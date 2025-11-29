El Día Mundial del Sida llega con las pruebas rápidas a medio gas en Murcia

La atención a las personas con VIH en el municipio de Murcia está a medio gas. El grupo municipal socialista ha denunciado, una vez más, el abandono institucional a las personas con sida, que son unas 3.500 en la Región, señalaron a esta redacción desde la asociación Vihsibles.

De hecho, Vihsibles escenificó el año pasado el 'funeral' del checkpoint de Murcia, el centro municipal de pruebas rápidas para descartar infecciones de transmisión sexual.

La edil socialista, Esther Nevado, detalló que antes, si una persona daba positivo en estas pruebas rápidas en el checkpoint, se derivaba directamente a su hospital de referencia. Ahora, con una prueba positiva, se debe acudir al médico de cabecera para que te derive al servicio de salud correspondiente.

A medio gas

"Estamos en 2025 y no hemos conseguido erradicar la epidemia del VIH", lamentaba Nevado, quien declaró que "el Ayuntamiento ha decidido mirar a otro lado". La edil del PSOE recordó, a pocos días del Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre, que Murcia tomó la decisión, tras la Mesa Fast Track, de crear el primer Checkpoint municipal de España.

Sin embargo, Nevado alertó que “el checkpoint está hoy paralizado por completo", detalló que "no hay citas en la consulta municipal, la línea 900 autonómica no funciona y la actividad institucional en redes sociales ha desaparecido”.

Se han boicoteado talleres sobre chemsex, denuncia Nevado

Además, la edil socialista señaló que se han abandonado las campañas informativas y que se han boicoteado talleres sobre realidades complejas como el chemsex. A ello, suma la ruptura de redes de apoyo y trabajo con entidades especializadas. La edil del PSOE atribuyó este deterioro a una ideología que “recorta servicios públicos porque le incomoda que se ofrezca salud sexual con los impuestos de todos”.