Murcia estrena su kilómetro cero del deporte con la apertura de Decathlon en Gran Vía

Murcia tiene un nuevo kilómetro cero para el deporte. A las seis de la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, cuando la luz ya se replegaba, una larga cola aguardaba, expectante, frente a un espacio que desde ya aspira a convertirse en punto de referencia urbano: el nº 9 de la Gran Vía Escultor Salzillo. Allí, en el corazón comercial de la ciudad, Decathlon inauguraba su primera tienda en pleno centro, apostando por un modelo de comercio cercano, accesible y simbólico para una ciudadanía que reclamaba poder ‘tocar’ el deporte sin tener que salir del casco urbano.

La cola se alargaba desde una entrada que lucía abarrotada de globos hasta casi la plaza Santa Catalina. A esa hora, muchos habían salido del trabajo y se habían sumado a la marea. Dentro, a pocos minutos de las 18.00 horas, se produjo el corte de cinta a nivel interno, dando lugar a un jovial momento entre los trabajadores de la empresa.

Decathlon

Cuando el reloj estaba a punto de marcar las seis de la tarde y tras gritar a viva voz la cuenta atrás, se abrieron por primera vez las puertas de Decathlon Murcia Salzillo. Los trabajadores formaron un pasillo, agitando globos y vitoreando a los primeros clientes que iban entrando. En pocos minutos, la tienda comenzó a llenarse. Antes de que terminara la jornada, más de 2.300 personas habrían pasado por el nuevo espacio deportivo, consolidando el éxito absoluto de la apertura.

La cola se alargaba desde una entrada que lucía abarrotada de globos hasta casi la plaza Santa Catalina. / Juan Carlos Caval

Un espacio pensado para vivir el deporte

La tienda, de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, combina una imagen limpia, amplia y moderna, con iluminación LED y etiquetas electrónicas que cambian el precio de forma automática. Los materiales alternan madera clara, acero y señalética minimalista que guía al visitante por disciplinas que en Murcia están a la orden del día: running, pádel, natación, ciclismo y fútbol, entre otros deportes.

En la entrada de la planta cero, entre pasillos recién estrenados, la directora de la tienda, Rocío Sánchez, sonríe con naturalidad pese al ritmo de la jornada. Para ella, esta apertura tiene un valor especial. “Es una tienda muy esperada por la ciudadanía. Abrir en el centro es algo maravilloso para nosotros y para Murcia”, resume.

Foto de familia tras el corte de cinta. / Juan Carlos Caval

Sánchez reconoce que la ubicación marca la naturaleza del proyecto: “Las tiendas de ciudad suelen ser más pequeñas, pero aquí hemos conseguido presentar una oferta variada en ciclismo, pádel, running y fútbol, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia de compra ágil, accesible y especializada”.

Running, natación, pádel y fútbol

Recorriendo la planta cero, Rocío señala la distribución: “Aquí hemos reunido los deportes más practicados en el centro de Murcia. Le hemos dado un espacio privilegiado al running, con la primera entrada dedicada al running hombre y un segundo pasillo para running mujer, junto con natación”. En cuanto a la sección femenina: “Hay una oferta súper completa, muy orientada a la parte performance”, apunta.

En pádel, la directora vuelve a insistir en la amplitud: “Presentamos una oferta súper técnica y completa. Somos de las pocas tiendas en la Región que ha podido reunir todos estos productos. Es uno de los orgullos del proyecto”.

La directora de la tienda, Rocío Sánchez. / Juan Carlos Caval

En fútbol, la disposición habla por sí sola: balones protagonizando el pasillo central, dos pasillos para adulto y uno para junior. “Es un deporte clave para nosotros y queríamos que tuviera un lugar privilegiado”, apunta.

En la sección de pádel, Miguel, uno de los primeros clientes en entrar, hojea la gran variedad de productos. “Es muy cómodo tener una tienda con esta oferta en pleno centro de Murcia, cosa que se echaba en falta”, afirma.

La tienda integra etiquetas electrónicas en sus lineales y pone a disposición de los clientes el servicio Clica y Recoge en 1 hora, pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda.

Apuesta por el ciclismo

En la planta superior, la directora subraya uno de los pilares de la tienda: “Hemos conseguido presentar una oferta muy amplia en ciclismo, no solo en equipamiento, sino especialmente en bici eléctrica, que es lo que más está utilizando el ciudadano ahora mismo. También tenemos una oferta fuerte de patinete eléctrico. Era importante posicionarlo bien dentro del centro”. El establecimiento cuenta también con Servicio de Alquiler de Bicicletas y Servicio de Reparación y Mantenimiento.

La apertura no es solo comercial: también es social. “Hemos contratado a 30 personas apasionadas del deporte”, explica Rocío. “Buscamos perfiles serviciales, gente que respire valores como la vitalidad, la responsabilidad, generosidad y autenticidad". En este sentido, Decathlon acompaña a cada colaborador en todo su recorrido: "Desde el primer día cuentan con formación, apoyo y la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos. Nuestro modelo fomenta el crecimiento profesional y la gestión de carrera, tanto en España como en cualquiera de los países donde estamos presentes", asegura la directora de Decathlon Murcia Salzillo.

Decathlon, apunta Sánchez, "es el lugar ideal para quienes sienten pasión por el deporte, y ese es un criterio indispensable en todos nuestros procesos de selección. No contratamos solo habilidades técnicas; contratamos pasión, porque es el motor que conecta a nuestros equipos con nuestro sentido y con nuestros clientes".

Esa pasión, subraya, "se refleja de manera natural en los candidatos: quienes realmente viven el deporte muestran entusiasmo, curiosidad y coherencia entre su experiencia personal y profesional".

Evento running con Valverde

Media hora después de la apertura formal, la atención se desplazó al exterior. Allí esperaba un grupo de corredores con una camiseta especialmente creada para la ocasión en la que se podía leer: “Nueva apertura” por delante, y “Decathlon Murcia Salzillo” por detrás. Entre ellos, los miembros de Murcia Social Run y un invitado que no necesita presentación en esta ciudad, la leyenda del ciclismo español: Alejandro Valverde. El campeón saludó, posó para fotos, firmó camisetas y conversó con varios aficionados. Al término de la actividad, una estación de ‘recovery’ les ayudó a recuperarse tras el esfuerzo.

El evento de running contó con la participación de la leyenda del ciclismo español, Alejandro Valverde. / Juan Carlos Caval

Un cierre que ya abre futuro

Cuando la noche avanzó y se cerraron las puertas de la tienda, los trabajadores volvieron a celebrar el éxito. Y es que el número 9 de la Gran Vía tiene ahora un nuevo significado. No es solo la dirección de una tienda: es un punto de encuentro que promete convertirse en lugar de paso, de referencia y de vida urbana. Una frontera nueva entre la ciudad y el deporte. Porque Murcia, o al menos eso dejó ver esta inauguración, no solo practica deporte: lo vive, lo comparte y lo celebra. Y desde el pasado jueves, lo hace también en pleno centro.