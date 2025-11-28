¿Cómo visitar la urna de el corazón de Alfonso X durante su restauración en la Catedral de Murcia?

Las visitas guiadas para ver la urna que contiene el corazón del rey Alfonso X El Sabio, en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia, arrancan el dos de diciembre y los interesados ya pueden inscribirse, anunció la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en rueda de prensa.

Las sesiones son gratis y cuentan con una duración aproximada de 20 minutos, tendrán lugar a las 12:00 horas. El punto de encuentro será la puerta de acceso de Plaza Hernández Amores (Plaza de la Cruz), y se desarrollarán los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23 y 30 diciembre; así como los días 7, 8, 13, 14 y 15 de enero del próximo año 2026.

Los grupos serán de 10 personas, que observar en primera línea los trabajos de restauración dirigidos por el servicio de patrimonio del Ayuntamiento, que está previsto que se desarrollen durante los próximos dos meses.

Las entradas, que se resevan a través de la web municipal de eventos, son nominativas y se pedirá el DNI antes de acceder al inmueble. La vicealcaldesa explicó que ya se han recibido muchas solicitudes -para algunas fechas solo quedan cuatro plazas-, por lo que se está valorando hacer dos visitas diarias.

Proyecto

Fue en 1425 cuando, por orden del emperador Carlos I, las vísceras del monarca fueron trasladadas a la Catedral para reposar en un sepulcro mandado construir por el propio concejo murciano. Desde entonces, la urna ha sido testigo del paso de los siglos y de distintas restauraciones, como la acometida en 1854 tras el incendio del templo, o la más reciente de 1997, que abordó los efectos de la humedad capilar.

Los trabajos cuentan con una inversión de unos 32.500 euros

La restauración, con un presupuesto total de casi 32.500 euros, permitirá corregir las patologías derivadas de la humedad que afectan a la urna desde su última intervención, realizada en 1997. Además, se intervendrá también en los elementos escultóricos que la componen: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas.