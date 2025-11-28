Richard Gere y miles de "seres de luz" iluminan la Navidad en Murcia

La luz que encendieron los niños enfermos de cáncer, acompañados por el actor Richard Gere, en el Gran Árbol de Navidad, se levantó a dos kilómetros de altura. Hasta las pedanías de la huerta de Murcia pudieron disfrutar del espectáculo luminoso que atrajo a miles de murcianos y visitantes a la Plaza Circular.

Además de iluminar el gran adorno navideño de la Circular, 65 cañones dibujaron con luz un árbol, que se proyectó a dos kilómetros de altura en el firmamento murciano.

La chispa

Cuando Richard Gere aterrizó en Corvera, a las 17.40 horas, una marea humana ya aguardaba a la apertura de puertas. El tráfico rodado se cortó sobre las seis de la tarde para dar paso a los espectadores y, en solo un momento, todo el interior de la glorieta estaba repleto de gente.

Un DJ amenizó la tarde con villancicos y canciones populares hasta que irrumpió en el escenario el DJ Carlos Jean -quien pinchó tras el encendido-, para dar paso al espectáculo musical de la pandilla de Drilo el Cocodrilo, cuyos componentes acudieron vestidos con trajes de Papá Noel para la ocasión.

Los más pequeños, que también recibieron árboles luminosos para poner su grano de arena en el encendido, disfrutaron del espectáculo encabezado por Drilo hasta las siete y media de la tarde; los mayores, lo soportaron con paciencia. "Ya estaba bien", exclamó una mujer al terminar el último villancico.

Otras personas, de edad más avanzada, tenían otra misión: acercarse hasta la valla perimetral para tener un buen sitio y ver al actor de Hollywood con sus propios ojos. Algunas, ni siquiera hablaban español: "It's okey", decían cuando alguien les reprochaba por empujarles.

En ascuas

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el director de la Fundación Aladina, salieron al escenario para informar sobre el gimnasio para niños con cáncer que acogerá el hospital Virgen de la Arrixaca y cuyo acto para poner la primera piedra apadrinó también el actor. "No es Richard Gere", decía la gente mientras guardaba los móviles. Aunque el propio Ballesta adelantó que, enseguida, llegaría un invitado muy especial. "No sabemos quién es", bromeó el alcalde.

"Hola Murcia. It's all about the kids", saludó Gere, y su traductora aclaró: "Es todo por los niños". En su discurso, el actor dijo: "En unos momentos iluminaremos el árbol, y estas cosas nos recuerdan lo que somos realmente: criaturas de luz, sin importar lo que nos digan los malos".

"A todos los niños, que seáis súper fuertes, no os rindáis nunca y feliz Navidad" dijo Noel, uno de los niños con cáncer encargados de encender el árbol.

Un haz de luz

Noel y Emma fueron los niños atendidos por la Fundación Aladina que llevaron hasta el Gran Árbol el corazón -con el 1200 presente- que, al subir hasta la estrella, desató el espectáculo luminoso.

Nieve, burbujas y humo cubrieron al público mientras el Gran Árbol se iluminaba de azul. Fuegos artificiales comenzaron a alzarse mientras, al ritmo de All I want for Christmas is you, un baile de luces de colores recorrió el Gran Árbol, que se apagó para que fuese visible el castillo de fuegos artificiales. Pero el Árbol se volvió a iluminar al son de la música que comenzó a pinchar el DJ Carlos Jean poco después, a las ocho de la tarde.

Una vez que el Gran Árbol se ha encendido, otros eventos navideños comenzarán a iluminarse en Murcia en los próximos días: desde Navilandia, el 5 de diciembre, al Jardín de los Sueños, el 12 de diciembre, pasando por la inauguración de diversos belenes. Sin olvidar a Papá Noel y a los Reyes Magos, que llegarán a la ciudad para ofrecer sus cabalgatas el 24 de diciembre y el 5 de enero, respectivamente.