Infraestructuras

Nuevos aparcamientos y aceras en una calle de El Palmar

La actuación, dotada con 60.000 euros, eliminará la mediana central de la vía Cronista Valcárcel y ampliará los pasos peatonales

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, presenta el proyecto de remodelación de la vía.

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, presenta el proyecto de remodelación de la vía. / A.M.

Judit López Picazo

La calle Cronista Valcárcel, en la pedanía murciana de El Palmar, contará con nuevos aparcamientos y aceras tras su remodelación completa, una actuación que cuenta con una inversión de casi 60.000 euros y que ha sido aprobada en la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El proyecto plantea eliminar la mediana central de la calle, que ahora se emplea a modo de aparcamiento, para generar aceras peatonales más anchas con cerca de 400 metros cuadrados de superficie de adoquín.

Además, se crearán aparcamientos en batería, con plazas para motos y dos plazas para personas con discapacidad. Las actuales bandas de aparcamiento laterales se convertirán en zonas de aparcamiento en batería.

Habrá plazas para motos y personas con discapacidad

Igualmente, se ampliarán los pasos peatonales y se adaptarán las señales verticales y horizontales al nuevo diseño viario, para garantizar una circulación segura y ordenada.

La actuación sale a licitación con un plazo de ejecución de dos meses una vez adjudicado el contrato.

En la actualidad, en ambas aceras se dispone de una calzada de un carril para cada sentido y una fila de aparcamientos en línea, mientras que algunas zonas de paso de peatones no se adaptan a la normativa de accesibilidad.

TEMAS

