Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia

Ha llegado el día. Uno de los platos fuertes de la Navidad en Murcia se 'cocina' este viernes. La plaza de la Circular acogerá el acto de encendido del Gran Árbol, en el que participarán las celebridades mundiales Richard y Alejandra Gere para acompañar a niños con cáncer a los que atiende la Fundación Aladina.

La Plaza Circular, que ya está custodiada por los cuatro ángeles de adviento, vivirá su gran día de la Navidad este 28 de noviembre a las cinco de la tarde. Para calentar motores, desde las 18.30 hasta las 19.00 horas se desarrollará la actuación musical de la pandilla de Drilo el Cocodrilo para los más pequeños.

¿Cuándo empieza el encendido?

Tras esa previa, a las siete de la tarde, llegará el momento del encendido del Gran Árbol, con un espectáculo piromusical y efectos especiales. Un total de 65 cañones dibujarán en el cielo un árbol navideño que se levantará hasta 2 kilómetros de altura para que sea visible desde la huerta murciana.

También habrá un refuerzo de pantallas y sonido para que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo y, tras el encendido, pinchará el DJ Carlos Jean.

Asimismo, repartirán árboles luminosos para que todos los niños ayuden con su magia a encender el árbol con los niños de la Fundación Aladina. El evento se podrá seguir de forma telemática a través de la televisión regional y, como novedad, a través de la app 'Tu Murcia' se enviará un mensaje personalizado para seguir en directo el encendido.

Vías cortadas y cómo acceder al encendido del Gran Árbol en Murcia

La plaza Circular sufrirá cortes de tráfico en la tarde de este viernes y el transporte público será gratuito para aquellos que quieran llegar al centro de Murcia. Cabe especificar que no se ampliará el horario del bus o el tranvía porque el evento terminará antes de la hora de salida de las últimas líneas.

El corte total del tráfico en Plaza Circular será, en principio, desde las 18.30 horas, y se habilitará un carril reversible en la parte superior de la Plaza.

Con motivo de la interrupción del tráfico en la zona, se habilitarán paradas alternativas de autobuses y tranvías. Los tranvías procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en Juan Carlos I, mientras que los que lleguen desde Nueva Condomina lo harán en Ronda de Levante.

Por otro lado, finalizarán sus recorridos en la plaza Juan XXIII las líneas de autobús las procedentes de la zona este y en la plaza Díez de Revenga las que vengan por el oeste; las que llegan a la ciudad por el norte finalizarán en Abenarabi y las que vienen del sur en Glorieta de España ante la imposibilidad de tomar Gran Vía.

Además, para aquellos que usen el coche para llegar al centro, se podrán usar los aparcamientos municipales de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia sin coste alguno.