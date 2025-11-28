El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital

El actor estadounidense Richard Gere visitó este viernes el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para poner la primera piedra del mayor gimnasio pediátrico para pacientes con cáncer en España. Como es normal, su aparición causó un gran revuelo entre los pacientes y sanitarios del centro. Lo extraño es que esa aparición se produjo dos veces.

Toda la expectación estaba puesta en él y en su llegada y ante cualquier movimiento imprevisto todo se transformaba en nerviosismo. De hecho, minutos antes, el paso de un vehículo con los cristales tintados desató la locura de los asistentes, que creyeron que Gere iba dentro de ese coche. Nada más lejos de la realidad, el protagonista de Pretty Woman, junto a Julia Roberts, aún no había llegado.

Sin embargo, la mayor histeria colectiva no la causó el coche, sino un señor de semejanzas razonables, que estuvo en el momento adecuado a la hora precisa en el centro hospitalario. Claro, pelo cano, piel rojiza y de porte bien parecido... tenía que ser él, tenía que ser Richard. Pues no. Aunque gran parte de los presentes creyeron estar viendo o fotografiándose con el norteamericano. "Richard, una foto, please".

Así fue la visita de Richar Gere al Virgen de la Arrixaca de Murcia / Israel Sánchez

Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Quién fue el causante de tanto suspiro, nerviosismo e ilusión? Pues bien, se trata de Nico, el padre de una de las doctoras del hospital, que este viernes se hizo tantos selfies como se pueden ustedes imaginar. No obstante, el señor no abusó de su condición de 'famoso por un día' y alertó a todos los curiosos de que él nunca salió en 'Oficial y Caballero'.

Sin duda, tanto para los asistentes como para los niños con cáncer, que aguardaron la llegada de Gere durante un rato, fue una tarde entretenida hasta la llegada del actor a Corvera, sobre las 17.40. Gere debía asistir al acto antes de emprender el camino hacia la Plaza Circular, donde le esperaba el encendido del Gran Árbol de la Navidad de Murcia.