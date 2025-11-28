Directo | Sigue el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia con Richard Gere y la Fundación Aladina

El Gran Árbol de Navidad de Murcia se iluminará en poco más de una hora y miles de murcianos esperan ya en los alrededores de la Plaza Circular. El objetivo: ver a los niños enfermos de cáncer que, acompañados por Richard, encenderán la mayor decoración navideña de la ciudad. Aunque este año no será necesario desplazarse al centro para ver el espectáculo, ya que 65 cañones de luz dibujarán en el cielo un árbol navideño que se levantará hasta 2 kilómetros de altura y será visible desde las pedanías de la huerta de Murcia.

Para que no te pierdas nada del gran día, podrás seguirlo todo desde este directo:

Aún así, para que los asistentes presenciales puedan disfrutar del número de Drilo el Cocodrilo, a las 18.30 horas, y el encendido del Gran Árbol, habrá un refuerzo de pantallas y sonido. Sin embargo, el plato fuerte del evento podría retrasarse, pues Gere aterrizó en el aeropuerto de Corvera a las 17.40 horas, y antes de acudir a la Circular debe asistir al acto de colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en el Hospital Virgen de la Arrixaca. El tráfico ya se ha cortado en el entorno de la Plaza Circular y murcianos y visitantes ya rodean el Gran Árbol, a la espera de que su luz vaya iluminando los festejos navideños que se inaugurarán en los próximos días.

El después

Tras el encendido, pinchará el DJ Carlos Jean y, poco a poco, los festejos navideños se despertarán en la ciudad: el mercadillo artesanal, también en la Circular, se abrirá al público mañana mismo. Le seguirán Navilandia, el 5 de diciembre; el Jardín de los Sueños, el 12; diversos belenes; y, por supuesto, las cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos.