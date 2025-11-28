De la Ciudad Deportiva a proyectos en pedanías: Estos son los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Murcia

La sesión plenaria que se celebró ayer alcanzó acuerdos como la concesión de honores y distinciones para el año que viene y la regularización de más de 1.200 viviendas en la urbanización Joven Futura, aunque también se abordaron proyectos como la futura Ciudad Deportiva y algunas iniciativas que se desarrollarán, o se estudiará su desarrollo, en diversas pedanías de Murcia.

La Ciudad Deportiva ‘gana terreno’ con la obtención de los últimos 4.000 metros cuadrados de suelo que completan la primera fase del proyecto. Con estos terrenos, se completa la primera fase del proyecto. Ahora, se abre un plazo de 20 días de exposición pública para que los propietarios y ciudadanos puedan presentar alegaciones y, una vez atendidas, el proyecto se elevará, de nuevo, al Pleno municipal para su aprobación definitiva. La infraestructura se ubicará en Churra, aunque dará servicio a toda la ciudad.

El 6 por ciento de la población del municipio no cuenta con red de alcantarillado. Parte de ese porcentaje se concentra en Villanueva, en la pedanía de Beniaján. El PSOE llevó una moción al Pleno para pedir que el sistema de saneamiento muncipal de servicio a unas 70 viviendas que lo reclaman desde hace ya 25 años. A esto, el PP aseguró que el 94 por ciento de la población murciana dispone de red de alcantarillado y que el Ayuntamiento trabaja para llegar al 100 por 100. En cuanto a Villanueva, aseguró que falta "completar los estudios técnicos" y que se han recibido dos solicitudes para estudiar la descentralización de dos redes en la zona.

Otra de las actuaciones que se abordó a raíz de una iniciativa socialista fue la anunciada en el centro municipal de El Esparragal. El PSOE denunció las condiciones del sótano en el que decían que se desarrollaba la actividad del centro de mayores, aunque el equipo de Gobierno local desmintió esas declaraciones y aclaró que el centro de mayores se ubica en la primera planta. En cuanto al sótano, anunciaron que se están desarrollando estudipos técnicos para dotarlo de un sistema de renovación de aire, con una inversión de 25.000 euros.