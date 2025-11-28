Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Los carriles bici de la UMU, conectados con la vía cerde del Noroeste

La zona cuenta ahora con dos aparcamientos con cabida para 23 vehículos, 10 motocicletas y aparcabicis

Imagen de archivo de un carril bici en Murcia.

Imagen de archivo de un carril bici en Murcia. / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los carriles bici del entorno de la Universidad de Murcia (UMU) están conectados con la vía verde del Noroeste, a su paso bajo la autovía A-7 (anteriormente denominada A-30) desde este viernes, informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Hasta ahora, la autovía dividía los actuales itinerarios ciclistas, las zonas residenciales adyacentes, la UMU y la vía verde del Noroeste. Pero las obras, con una inversión de 1,5 millones de euros de fondos europeos, han ejecutado dos nuevos tramos de vías ciclistas, así como tres zonas ajardinadas.

Tres zonas ajardinadas lucen ahora en el entorno

Actuaciones

El primero de los tramos ciclistas generados, de 345 metros de longitud y 2,5 metros de ancho, une la avenida Severo Ochoa con la UMU a través de la calle Torre del Obispo, bajo la autovía A-7, en el kilómetro 568,3. En cuanto al segundo tramo, una vía ciclo-peatonal, de 651 metros de longitud y 5 metros de ancho, amplía la vía verde del Noroeste, dándole continuidad y conectándola con la vía ciclista.

Las obras cuentan con una inversión de 1,5 millones

Además, se han creado a lo largo del recorrido tres zonas ajardinadas con plantaciones típicas mediterráneas (moreras, pinos, melias, acebuches y algarrobos, entre otras especies) y se ha extendido hidrosiembra por todos los taludes del trazado, tras eliminar previamente todas las especies invasoras.

La obra se ha complementado con la construcción de dos aparcamientos para vehículos a motor, con cabida para 23 vehículos, 10 motocicletas y aparcabicis, a los que se accede desde la calle Torre del Obispo, y la instalación de 26 farolas con luminarias tipo led alimentadas mediante paneles solares.

Hay 26 farolas alimentadas mediante paneles solares

La infraestructura pasará a ser próximamente de titularidad del Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia.

