Festejos

La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad

Se habilitará un carril reversible en la parte superior de la glorieta del centro de la ciudad, donde se cortará el tráfico, en principio, desde las siete de la tarde

El encendido del Gran Árbol de la Navidad de Murcia fue uno de los actos que más personas congregó.

El encendido del Gran Árbol de la Navidad de Murcia fue uno de los actos que más personas congregó. / Juan Carlos Caval

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los festejos de Navidad en Murcia traen consigo 'rituales' menos atractivos que las cenas y los eventos, pero igual de necesarios, como es el caso de los dispositivos especiales de seguridad y transporte público, servicio que será gratis el viernes, con motivo del encendido del Gran Árbol a cargo de niños con cáncer de la Fundación Aladina, acompañados por el matrimonio Gere. 

Asimismo, se podrán usar los aparcamientos municipales de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia sin coste alguno, recordó el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, durante la jornada coincide también con el black friday. 

Aunque no se ampliará el horario del transporte público, porque el evento terminará antes de la hora de salida de las últimas líneas, detalló el edil. 

Con el corte de tráfico en Plaza Circular, se habilitarán paradas alternativas de autobuses y tranvías. Los tranvías procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en Juan Carlos I, mientras que los que lleguen desde Nueva Condomina lo harán en Ronda de Levante. Por otro lado, las líneas de autobús finalizarán sus recorridos en la plaza Juan XXIII las procedentes de la zona este y en la plaza Díez de Revenga las que vengan por el oeste; las que llegan a la ciudad por el norte finalizarán en Abenarabi y las que vienen del sur en Glorieta de España ante la imposibilidad de tomar Gran Vía.

El corte total del tráfico en Plaza Circular será, en principio, desde las siete de la tarde, y se habilitará un carril reversible en la parte superior de la Plaza, detalló, por su parte, el edild e Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

Dispositivo de seguridad

Asimismo, se ha previsto un dispositivo especial de seguridad, formado por 128 agentes de Policía Local, así como un operativo de Bomberos con 14 efectivos y 4 vehículos, desgranó, por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias en rueda de prensa. 

El dispositivo se completará con 20 voluntarios y 6 técnicos de Protección Civil, además de dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado.

Este plan se abordó en la junta local de seguridad de este miércoles, y estará operativo desde el 28 de noviembre hasta el 7 de enero, con más de 210 efectivos entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil. También se reforzará la vigilancia mediante el equipo de caballería y el uso de drones.

Principales eventos

  • Navilandia, en la Fica, y el mercadillo artesanal de la Glorieta: 5 de diciembre
  • Belén municipal en el patio de palacio episcopal: 8 de diciembre
  • Jardín de los Sueños: 12 de diciembre
  • Belén en el salón de Plenos: 20 de diciembre
  • Conciertos en la plaza Belluga: del 21 al 28 de diciembre
  • Llegada de Papá Noel: 22 de diciembre
  • Cabalgata de Papá Noel: 24 de diciembre
  • Espectáculo piromusical inicio año en el entorno de los Molinos del Río: 1 y 2 de enero
  • Llegada de los Reyes Magos: 4 de enero
  • Gran cabalgata de Reyes, desde el Infante hasta la Plaza Circular: 5 de enero

Otras actuaciones

Las oficinas de atención al ciudadano, que se ubicarán en la Plaza Fuensanta o el recinto de la Fica y en la Plaza Santo Domingo, estarán atendidas cada día por dos agentes. Además, hasta 22 policías prestarán servicio diario en el centro de la ciudad. 

El plan también incluye un servicio diario de prevención de hurtos y venta ambulante, especialmente en la zona centro y el barrio del Carmen, integrado por unos 20 agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana. 

En paralelo, entre cuatro y ocho agentes trabajarán diariamente en el recinto de la Fica para asegurar el normal desarrollo de Navilandia.

El Ayuntamiento dispondrá también de un servicio especial en Cortylandia, ubicado en la avenida de la Libertad, uno de los puntos que más visitantes atrae durante las fiestas, así como en el Jardín de los Sueños, que se instalará en el Jardín del Malecón a partir del 12 de diciembre.

Nochebuena y Nochevieja

Además, habrá refuerzos específicos en Nochebuena y Nochevieja, por lo que serán casi 400 los efectivos desplegados en esos días. 

Dentro del dispositivo de Policía Local, se contemplan 65 policías cada día específicamente destinados a las zonas de mayor concentración juvenil, "con especial atención a la prevención de botellón y a la venta de alcohol a menores", detalla el Consistorio en un comunicado.

