Reconocimiento

Murcia 'adopta' a la cantante Rozalén y, a título póstumo, al artista Antonio Balleste

Las Medallas de Oro se concederán a entidades sociales, culturales y deportivas

Sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento de Murcia.

Sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento de Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Dos mociones conjuntas se han aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia por unanimidad de todos los grupos políticos. Una es la propuesta de honores y distinciones de la ciudad y, la otra, la declaración de Murcia como ‘ciudad comprometida contra el acoso escolar’

Entidades sociales, deportivas y culturales reciben las Medallas de Oro, mientras que se nombra como Hijo Adoptivo, a título póstumo, al artista Antonio Ballester Les Ventes y, como Hija Adoptiva, a la cantante letureña María de los Ángeles Rozalén Ortuño. 

Tras la aprobación en Pleno, los expedientes continuarán su tramitación administrativa hasta su resolución definitiva.

Distinciones

Una de las Medallas de Oro de la Ciudad de Murcia se concede a la fundación Astrapace, que conmemora 45 años de trabajo en la atención a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y otras patologías afines.

En el ámbito social, destacan también las concesiones a Proyecto Hombre, que conmemora 30 años en la prevención y tratamiento de adicciones, y a la asociación Pupaclown, por su labor en la humanización de la atención sanitaria infantil en los hospitales de la ciudad. 

El Bando de la Huerta también obtendrá la Medalla de Oro con motivo de su 175 aniversario, así como el grupo de Coros y Danzas ‘Virgen de los Peligros', que cumple 50 años preservando y difundiendo el folclore y las tradiciones de Murcia. 

Del mismo modo, se concederá la Medalla de Oro al UCAM Murcia Club de Baloncesto, que celebra su 40 aniversario consolidado como uno de los principales embajadores deportivos de la ciudad, del que el Consistorio destaca "su firme apuesta por la cantera, la formación en valores y el fomento del deporte base" en un comunicado. 

Hijo adoptivo e Hija adoptiva

Por otra parte, se otorgará el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Murcia, a título póstumo, al artista Antonio Ballester Les Ventes. El motivo es su vinculación personal y profesional con Murcia, su aportación a la vida cultural de la ciudad y su labor formativa y creativa.

Asimismo, se concederá el título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Murcia a la cantante María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida popularmente por Rozalén, cuya carrera comenzó en Murcia durante su etapa universitaria, aunque es originaria de la localidad albaceteña de Letur que, junto al territorio valenciano, sufrió las peores consecuencias de la dana.

Acoso escolar

Por otro lado, con la declaración de Murcia como ‘ciudad comprometida contra el acoso escolar’, el Consistorio se compromete a impulsar actuaciones como programas y actividades de prevención y sensibilización sobre la convivencia escolar; facilitar el acceso y difusión de servicios, recursos y materiales disponibles para el alumnado; y promover políticas de prevención del acoso escolar y de promoción de la convivencia positiva en otros ámbitos de la sociedad, como el deporte, la cultura y el ocio, detalla el equipo de Gobierno local en un comunicado. 

