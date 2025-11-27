La ley estatal de vivienda tensiona el Pleno de Murcia: En el limbo 450 viviendas públicas

La vivienda ha sido uno de los puntos polémicos en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia, a raíz de la propuesta socialista que pide declarar la ciudad como zona tensionada para limitar las subidas del precio del alquiler.

La iniciativa del PSOE también recuerda los 20 millones de euros de fondos europeos recibidos para construir 458 viviendas públicas, una subvención que impone como límite el mes de junio del año que viene para que los inmuebles estén listos para entrar a vivir. Aunque los proyectos de estas promociones residenciales todavía no han iniciado los trámites administrativos.

A este respecto, el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, aseguró que los pliegos para edificar estas viviendas ya están listos y que se solicitó una prórroga al Ministerio, de la que siguen esperando respuesta. Asimismo, añadió que el Ayuntamiento trabaja para dinamizar el suelo municipal y sacarlo a licitación como vivienda protegida.

Debate

Para dar a entender la importancia del asunto, el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, recurrió a algunos datos: el 10 por ciento de la vivienda en alquiler se destina al turismo y en la Región de Murcia el precio del alquiler residencial ha subido hasta un 130 por ciento en algunas zonas.

"Liberar suelo, promover la construcción masiva de vivienda libre y esperar a que el mercado se regule solo", dijo Maciá que era el funcionamiento del equipo de Gobierno popular.

En respuesta a la propuesta socialista, el PP presentó una moción alternativa. El edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, reconoció la importancia de debatir el asunto, pero cuestionó la ley estatal de vivienda al citar los datos del Observatorio del Alquiler.

"No convence a los expertos en las zonas en las que se ha implantado", aseguró Navarro, quien explicó que, desde la aprobación de esta norma en ciudades como Barcelona, Girona y Navarra hay más tensión en la demanda y menos oferta. En Barcelona, cada vivienda que sale en alquiler tiene 444 interesados en 10 días, especifica la propuesta popular.

En la misma línea se expresó la concejala de Vox, Alba Franco, pero en alusión a la inseguridad de los propietarios y los posibles inversores en vivienda. Además, Franco agregó que le parece desproporcionada la medida socialista, pues en Murcia, aseguró, no tenemos problemas con el alquiler turístico.

"No puede decir que ha subido el precio del alquiler en Murcia por la ley de vivienda cuando no se está aplicando", contestó el portavoz socialista, y aclaró que la declaración de zonas tensionadas es una medida temporal, por tres años, que ayuda a contener los precios del alquiler cuando se produce una ola de construcción de vivienda pública, para dar tiempo a que finalicen las obras y los inmuebles entren en el mercado.

Alternativa

La moción alternativa de los populares, que insta a dinamizar el suelo de titularidad municipal para su venta y alquiler, salió adelante solo con el apoyo del PP. Para explicar sus abstenciones, la concejala de Vox expresó: "No creo que vayáis a hacer lo que decís", y propuso rebajas fiscales. Por su parte, el portavoz socialista recordó que en las zonas declaradas como tensionadas el alquiler ha subido menos que las que no han adoptado esta medida.