Decathlon inaugura esta tarde su nueva tienda en el centro de Murcia con Alejandro Valverde

Decathlon, la marca deportiva mundial multiespecialista, abre este jueves a partir de las 18.00 horas las puertas de su nueva tienda en Murcia, en Gran Vía Escultor Salzillo número 9, en pleno centro de la ciudad, reforzando así su apuesta por la capital de la Región.

Según indicó 'Decathlon' en nota de prensa, este nuevo espacio "refleja el espíritu moderno y cercano de la compañía e incorpora, además, su nueva imagen de marca". "Con 1.200 m2 distribuidos en dos plantas, el establecimiento ofrece a residentes y visitantes una experiencia de compra ágil, accesible y especializada", añadió.

Para celebrar la inauguración, 'Decathlon' ha preparado una jornada de running con actividades dinámicas, sorpresas y premios, abierta a todos los murcianos y conducida por la leyenda del ciclismo español y actual seleccionador de carretera Alejandro Valverde. El entrenamiento dará comienzo este jueves a las 18:30 horas y contará también con la participación de 'Murcia Social Run'.

Alejandro Valverde. / EFE

Los asistentes podrán disfrutar de una ruta especialmente diseñada para la ocasión, además de una camiseta exclusiva para los participantes y una estación de recovery pensada para favorecer la recuperación muscular al finalizar la actividad. Además, por ser miembro 'Decathlon', si eres uno de los 200 primeros clientes en realizar una compra, podrás llevarte una totebag y un bidón de regalo.

Esta apertura supone la llegada de la primera tienda de 'Decathlon' al centro urbano de Murcia y eleva a seis el número total de establecimientos en la provincia. Con este paso, la compañía busca consolidarse como referente dentro del ecosistema deportivo local y seguir acercando el deporte al día a día de todos los vecinos. El nuevo espacio cuenta con un equipo de 30 colaboradores expertos y apasionados por el deporte, preparados para ofrecer un asesoramiento personalizado en un entorno innovador y actualizado.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la tienda se encuentran deportes como el 'running', el pádel, la natación, el fútbol y el ciclismo. Asimismo, el horario de apertura del establecimiento será de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura, de 09.30 a 21.30 horas.

"La apertura de esta nueva tienda en el centro de Murcia acerca el deporte a la vida diaria de las personas. Queremos que cualquier vecino, a pie de calle, encuentre el material y el asesoramiento que necesita, sin complicaciones ni desplazamientos. Aspiramos a ser un punto de encuentro: para quienes ya entrenan y para quienes quieren empezar, con opciones para todos los niveles, con un equipo que practica deporte y habla desde la experiencia", señala Rocío Sánchez, directora de 'Decathlon Murcia Salzillo'.

En lo que respecta a las instalaciones, el nuevo establecimiento cuenta con lo último en tecnología en iluminación LED, sistemas de control de agua, entre otras soluciones para garantizar la máxima eficiencia en el funcionamiento de la tienda.

Además, la tienda integra etiquetas electrónicas en sus lineales y pone a disposición de los clientes el servicio 'Clica' y 'Recoge en 1 hora', pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda. El establecimiento contará también con Servicio de Alquiler de Bicicletas y Servicio de Reparación y Mantenimiento, reforzando su apuesta por la accesibilidad y la circularidad.

Con esta nueva apertura, que tendrá lugar próximamente, la compañía refuerza su presencia en la Región de Murcia. Ya se encuentra presente en Churra (junto al centro comercial Thader), Alcantarilla, San Javier, Cartagena y Águilas.