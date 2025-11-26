Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere

Ya se han desvelado el cartel de la Navidad de Murcia y a los protagonistas del encendido del Gran Árbol de la Plaza Circular: niños enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina, acompañados por el actor Richard Gere, quien también participará unas horas antes en la colocación de la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en nuestro país, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Además, eventos como la Gran Cabalgata de Reyes, la llegada de Papá Noel, el Jardín de los Sueños y Navilandia ya tienen una fecha marcada en el calendario, desgranó el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en rueda de prensa.

La Plaza Circular, que ya está custodiada por los cuatro ángeles de adviento, se abrirá al público a las 5 de la tarde. Para calentar motores, desde las 6.30 hasta las 7 se desarrollará la actuación musical de la pandilla de Drilo el Cocodrilo para los más pequeños.

Después, llegará el momento del encendido del Gran Árbol, con un espectáculo piromusical y efectos especiales. Un total de 65 cañones dibujarán en el cielo un árbol navideño que se levantará hasta 2 kilómetros de altura para que sea visible desde la huerta murciana.

También habrá un refuerzo de pantallas y sonido para que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo y, tras el encendido, pinchará el DJ Carlos Jean.

Asimismo, repartirán árboles luminosos "para que todos los niños ayuden con su magia a encender el árbol con los niños de la Fundación Aladina", detalló el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

El evento se podrá seguir de forma telemática a través de la televisión regional y, como novedad, a través de la app 'Tu Murcia' se enviará un mensaje personalizado para seguir en directo el encendido.

Programación

El 5 de diciembre se inaugura el mercadillo artesanal de la Glorieta y el recinto de Navilandia, en la Fica, que acogerá más de 30 atracciones para todas las edades, una pista de hielo y zona de 'food trucks'.

Otro evento destacado es el Jardín de los Sueños, que abrirá sus puertas en el Malecón el 12 de diciembre. En cuanto a los belenes, el municipal en el palacio episcopal se podrá visitar a partir del 8 de diciembre y el salón de Plenos en el Ayuntamiento albergará otro, que se inaugurará el 20 de diciembre.

Desde el 21 hasta el 28, la plaza del Cardenal Belluga, que ya acogió el evento de encendido de las luces navideñas, será el escenario de una serie de conciertos.

Papá Noel llegará a la ciudad el 22 de diciembre y su cabalgará será el 24. Por su parte, los Reyes Magos llegarán el 4 de enero y al día siguiente será la Gran Cabalgata, desde el Infante hasta la Plaza Circular.

Además, los días 1 y 2 de enero se celebrará un espectáculo piromusical por el inicio año en el entorno de los Molinos del Río.

Además, sobre otros eventos e iniciativas, como es el caso del belén de arena que se instalará en la plaza de la paja, se darán noticias más adelante, concluyó Avilés.

Principales eventos Navilandia, en la Fica, y el mercadillo artesanal de la Glorieta: 5 de diciembre

Belén municipal en el patio de palacio episcopal: 8 de diciembre

Jardín de los Sueños: 12 de diciembre

Belén en el salón de Plenos: 20 de diciembre

Conciertos en la plaza Belluga: del 21 al 28 de diciembre

Llegada de Papá Noel: 22 de diciembre

Cabalgata de Papá Noel: 24 de diciembre

Espectáculo piromusical inicio año en el entorno de los Molinos del Río: 1 y 2 de enero

Llegada de los Reyes Magos: 4 de enero

Gran cabalgata de Reyes, desde el Infante hasta la Plaza Circular: 5 de enero

Cartel

En cuanto al cartel de la Navidad de Murcia, se trata de una ilustración de un gran árbol que alberga una ciudad de arquitectura de estilo árabe, poblada por personajes diversos: desde los Reyes Magos hasta una mujer con un carrito.

Aunque las similitudes entre el árbol y la ciudad de Murcia no termina ahí, porque la silueta está atravesada por un río y acompañada de palmeras y pinos.