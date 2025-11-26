El PSOE propone declarar Murcia zona tensionada para bajar el precio de la vivienda

Declarar Murcia zona tensionada. Esta es la propuesta del PSOE para bajar el precio de la vivienda y facilitar el alquiler asequible. Además, la formación socialista acusa al equipo de Gobierno local en un comunicado de "bloquear la Ley estatal de Vivienda y poner en riesgo más de 20 millones de euros de fondos europeos para vivienda asequible".

El portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, defenderá en el Pleno municipal una moción para exigir respuestas ante la crisis de la vivienda en Murcia. En este sentido, desde el PSOE explican que las familias murcianas ya destinan más del 30 por ciento de sus ingresos a la vivienda.

El dirigente socialista explicó que el mercado del alquiler en Murcia ha presenciado subidas del 160 por ciento desde 2015 y que, en zonas como Juan de Borbón y San Nicolás, el precio medio por metro cuadrado se ha disparado por encima del 10 por ciento solo en el último año.

“Mientras esto ocurre, el Gobierno regional sigue sin aplicar la Ley estatal de Vivienda y apenas ha ejecutado los fondos europeos para vivienda asequible, solo 5 de las 566 previstas para 2026 están en marcha”, denunció Ginés Ruiz.

Igualmente, el portavoz socialista reprochó al equipo de Gobierno local "su absoluta inacción ante esta realidad". “Estamos a punto de perder más de 20 millones de euros de fondos europeos para construir 458 viviendas de alquiler asequible en el municipio, y el alcalde de Murcia será el máximo responsable de dejar sin oportunidades a miles de jóvenes y familias murcianas”, declaró.

Propuesta

La moción socialista reclama la aplicación inmediata de la Ley estatal de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas. Con esta figura, Murcia podría, en los casos legalmente previstos, aplicar el Índice de Precios de Referencia, limitar subidas abusivas en las rentas, garantizar prórrogas de hasta tres años de los contratos en vigor y ofrecer beneficios fiscales de hasta el 90 por ciento a los propietarios que mantengan o reduzcan los alquileres y fomenten el alquiler asequible.

Además, el PSOE instará al Gobierno local a exigir al Ejecutivo de López Miras que desarrolle la Ley autonómica de Vivienda para incrementar los seguros y avales por impago de alquiler, ampliando así la seguridad jurídica de los propietarios.

Asimismo, Ginés Ruiz reclamará también que el Ayuntamiento acelere la construcción de vivienda pública, especialmente de las 458 viviendas financiadas con fondos europeos que deberían estar terminadas y entregadas en julio de 2026.

Para finalizar, el portavoz socialista propondrá la puesta en marcha de otras medidas complementarias para aliviar la crisis de la vivienda, como impulsar el alquiler social, rehabilitar viviendas abandonadas y promover cooperativas de vivienda, sin olvidar que todo ello “debe ir acompañado con un cambio profundo en la gestión del suelo y un nuevo PGOU que sitúe el acceso a la vivienda como objetivo prioritario”, concluyó el portavoz socialista.