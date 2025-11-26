Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': "Lo mejor que hay en el centro de Murcia"

La céntrica pastelería murciana El Horno de Belluga ha vuelto a abrir el apetito y la nostalgia de medio internet con una fotografía publicada en su cuenta oficial de X. En la imagen, sencilla pero irresistible, anuncian que ya está disponible uno de sus productos más emblemáticos: la torta de chicharrones.

Aunque no es de pistacho ni lleva galleta de lotus ni ningún topping exótico de esos que ponen a la juventud al borde del pico glucémico su encanto está en que en plena fiebre por lo “instagrameable”, este bocado sigue ganando por algo más importante: memoria, sabor y cultura murciana.

Un clásico que sigue muy vivo en la Región de Murcia

Puede que no sea tendencia en TikTok, pero en Murcia la torta de chicharrones sigue teniendo un lugar muy especial. Es una de esas recetas que pasan de generación en generación y que sobreviven.

Según recoge Karina Conesa Clemente, delegada de Thermomix en Cartagena, en su versión para el blog oficial de la herramienta de la torta de chicharrones cartagenera, se trata de“una torta dulce con el crujiente sabor de los chicharrones y la canela que la hace deliciosa”.

Según la receta compartida por Karina Conesa los ingredientes básicos para esta elaboración tradicional son agua, levadura fresca, harina de fuerza, una pizca de sal, manteca de cerdo, azúcar, chicharrones de cerdo y canela molida.

La elaboración pasa por un buen amasado, reposo, integración poco a poco de la manteca y el azúcar, estirado de la masa y, finalmente, un horneado hasta que la superficie queda dorada y crujiente.