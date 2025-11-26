Concha Pando: "Las desigualdades no desaparecen solo cambiando las leyes, debe haber un cambio de mentalidad"

¿Qué le llevó a licenciarse en Historia Moderna y Contemporánea por la UMU? ¿Cómo recuerda esos años estudiantiles?

Yo tenía 14 años y estaba estudiando primero de BUP cuando murió Franco, un hecho que a mí me llevó a querer saber y tomar conciencia de qué había pasado con ese señor en España, porque yo hasta ese momento había estudiado en un colegio de monjas, y en mi familia no se hablaba de política. Así que cuando entré al instituto se abrió ante mí un mundo que desconocía, creciendo en mí la avidez de saber, qué es lo que estaba pasando en el país, por qué había gente en la cárcel por cuestiones ideológicas que no entendía muy bien. Esa efervescencia política fue la que me llevó a interesarme por la historia en su aspecto más contemporáneo. Una convulsión política que también se vivió en el ámbito universitario, pero que estuvo acompañada de un despertar cultural que inculcó en el estudiantado un afán por saber cuanto más mejor, incluso si para ello había que poner en duda al profesorado. Fueron cinco años para mí en los que también estuve muy implicada en la representación estudiantil, así como en la organización de actividades formativas extracurriculares.

Sus inquietudes le llevaron a seguir ligada a la universidad a través de unas becas de colaboración.

Opté a ellas a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, encabezado por Fernando Muñoz, que impulsó en la Universidad todos aquellos servicios que no estaban relacionados directamente con la economía o las matrículas. Se desarrollaron entonces las residencias universitarias, comedores, servicios sociales y de información, cultura y deportes, y como faltaba personal, estudiantes que habían terminado la carrera, y entre los que yo me encontraba, fueron nutriendo todos estos nuevos servicios. Comencé entonces a trabajar en el SIU, por entonces SIE (Servicio de Información al Estudiante), y de ahí pasé al servicio de Promoción Educativa, el cual vi interrumpido un tiempo por la realización de mi tesis en México. Casi toda mi carrera profesional se desarrolló en ese servicio, el cual se encargaba de gestionar, por ejemplo, los cursos de extensión universitaria o las Aulas del Mar. Además, siempre he estado ligada a la política interna de la Universidad, siendo miembro del primer comité de empresa de PAS, teniendo hasta la actualidad militancia sindical, y he sido miembro de un Claustro en el que he ocupado todos los cargos.

Quienes trabajamos en el sector público tenemos la obligación de ser correa de transmisión de los valores de igualdad Concha Pando — Jefa de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UMU

Hasta que en el año 2011 pasa a formar parte de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, servicio que dirige desde hace más de una década. ¿Qué impacto ha tenido en la institución y la comunidad universitaria?

No podemos negar que la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ha tenido un impacto hasta la fecha cuyos resultados se van dejando ver. La prueba la tenemos en que actualmente se ha iniciado la mesa que va a negociar el Tercer Plan de Igualdad de la Universidad. No se trata solo de lo que hace la Unidad, sino en la transversalidad de sus acciones y cómo la UMU las adopta y las hace propias. Últimamente hemos trabajo en la implantación de enlaces de igualdad en cada centro asignado por cada equipo decanal, convirtiéndose en un canal de información directo de cualquier problema que pueda surgir. Y seguimos, por supuesto, realizando actividades de divulgación y concienciación centradas en la igualdad.

Le ha llevado, además, a realizar estancias de intercambio de formación del PAS en diferentes países de Sudamérica. ¿Qué ha aprendido de ellas?

Han sido todas muy interesantes, porque conoces otros modelos de gestión. En cada país hay una legislación diferente, y conoces a personas muy diferentes que te ayudan a entender por qué se hacen las cosas de un determinado modo, pero siempre aprendes algo que puedes utilizar en tu entorno.

Recientemente han revisado el lenguaje inclusivo de los Estatutos de la UMU.

Se ha llevado a cabo un informe de impacto de género de los Estatutos, cuyo actual borrador se distancia mucho de los anteriores en materia de perspectiva de género. Evidentemente se ya se habían hecho grandes esfuerzos en la mejora del lenguaje inclusivo, la conciliación o la investigación abierta, por ejemplo, pero debemos seguir trabajando.

Ayer se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Podemos crecer en optimismo año tras año en cuanto a la lucha por la erradicación de esta lacra?

Las mujeres no tenemos resuelta nuestra igualdad en la sociedad respecto a los hombres. Seguimos teniendo, si no los mismos, unos problemas que no se modifican, porque las desigualdades no desaparecen solo cambiando las leyes, que claro que es importante, pero se debe dar un cambio en la mentalidad de las personas que conforman la sociedad en la que vivimos. La labor educativa es esencial al respecto, pero los valores de igualdad que te pueden en el colegio, a veces chocan con lo que vives en casa. Quienes trabajamos en el sector público tenemos la obligación de ser correa de transmisión de esos valores.