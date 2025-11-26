Bomberos de Murcia tendrá nuevos vehículos y el parque del Infante será reformado en 2026

Nuevos efectivos y vehículos para los Bomberos de Murcia y el cuerpo de Policía Local son algunos de los aspectos más destacados del Presupuesto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, presentado por el edil del ramo, Fulgencio Perona, en rueda de prensa.

La concejalía recibe 12,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 23 por ciento respecto a la inversión del año anterior y una cantidad que supera ampliamente la subida general del presupuesto municipal, del 3,5 por ciento. Y esta dotación económica permitirá modernizar las instalaciones existentes y reforzar las plantillas para aumentar la presencia en barrios y pedanías de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Además, el presupuesto destina casi 2,2 millones -que, unidos a remanentes y financiación externa ascienden a los 6,5 millones-, a invertir en infraestructuras. En este sentido, destaca el futuro centro integral de seguridad de Murcia, en El Palmar, que reunirá a Policía Local, Bomberos, 112 y, como adelantó La Opinión, la nueva sede Protección Civil.

Nuevas plazas

El presupuesto municipal de 2026 prevé la incorporación de 108 nuevas plazas de Policía Local y 30 agentes de movilidad. Estas plazas se corresponden con la oferta de empleo público de 2024-2025, que cuyas oposiciones se anunciarán "pronto", detallaron fuentes municipales.

En Policía Local, la plantilla ha pasado de 589 a 637 agentes desde 2015, un aumento de 48 efectivos. En cuanto al SEIS, la plantilla actual es de 214 efectivos y, durante este mandato, se han incorporado 40 bomberos y se contemplan otras 40 plazas adicionales, así como 10 de conductor y perfiles técnicos especializados. También en Protección Civil se incorporarán 3 técnicos municipales y 7 agentes de emergencias.

En materia de modernización del equipamiento, destaca la incorporación de 800 terminales híbridos TETRA-LTE para Policía Local, por valor de 1,2 millones, así como 85.000 euros en vestuario y casi 290.000 euros para adquirir 15 motos y 4 turismos. Además, se destinarán 1,7 millones para renovar la flota actual con 21 turismos, 10 motos trail, 11 todoterrenos, 2 comisarías móviles, una oficina móvil y un furgón de atestados.

El SEIS, por su parte, contará con 1.780.000 euros, destinados a maquinaria y utillaje (590.000 euros), un nuevo camión autobomba forestal previsto para 2026 (630.000 euros), Equipos de Protección Individual (260.000 euros) y la reforma del Parque de Bomberos de Infante (200.000 euros). A ello se suman 100.000 euros para grandes reparaciones, incluida la reforma del Polisocorro FSV-25, y la próxima incorporación de cuatro nuevos vehículos en 2025. Además, se incorporarán cuatro nuevos vehículos especializados destinados al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que son dos vehículos pesados para salvamentos varios (FSV) y dos autobombas rurales pesadas (BRP).

En Protección Civil, la partida de gasto corriente pasa de 83.550 euros en 2025 a 243.050 euros en 2026, un incremento del 190,9 por ciento destinado a reforzar el vestuario, actualizar los planes municipales y mejorar la operatividad y coordinación. También se realizará la remodelación de la cubierta y falso techo del edificio municipal por 47.104 euros, junto con 16.000 euros para mantenimiento informático.

El gasto corriente para Protección Civil aumenta un 190 %

Inversiones

En materia de infraestructuras, el presupuesto asciende roza los 2,2 millones, una cantidad que, unida a remanentes y financiación adicional, asciende a 6,5 millones. La inversión más destacada será la construcción del primer centro integral de seguridad de Murcia, en El Palmar, que reunirá a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El proyecto incluye 2.200.000 euros para la ejecución de la obra, 600.000 para mobiliario y, dentro del presupuesto de 2026, 345.000 euros adicionales para la infraestructura, 85.000 para mobiliario y 85.000 para vehículos asociados. Esta infraestructura, en proceso de contratación del proyecto básico sobre una parcela municipal de 3.876 metros cuadrados, mejorará significativamente la coordinación y los tiempos de respuesta.

La Concejalía contempla actualizar el plan municipal de emergencias

La Concejalía impulsará, además, la actualización del plan municipal de emergencias y la implantación de un nuevo sistema digital de gestión de incidencias en tiempo real. También se desarrollarán programas formativos con la Universidad de Murcia y el 112 Región de Murcia, centrados en materias como incendios, rescate urbano y emergencias sanitarias.