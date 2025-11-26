De la adjudicación al periodo de adaptación: ¿Cuándo disfrutarán los murcianos del nuevo modelo de transporte?

El nuevo modelo de transporte de Murcia promete ser "la mayor transformación de la movilidad murciana en una década", declaró el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, esta semana en rueda de prensa, pues, por ejemplo, ampliará horarios y frecuencias de las líneas de autobús, además de crear nuevas y cambiar la denominación de todas ellas.

El contrato que regulará el servicio de transporte público tiene vigencia para la próxima década, con opción a prorrogarlo otros cinco años más, aunque no entrará en vigor de forma inmediata, pues se contempa un periodo de adaptación de nueve meses hasta que la empresa concesionaria esté completamente operativa.

Durante este lapso de tiempo, "las empresas concesionarias salientes -Monbus en el caso de las líneas de pedanías y Transportes de Murcia en las urbanas- seguirán prestando el servicio, salvo propuesta o pacto consensuado entre todas y previa autorización expresa", detallan los pliegos del contrato.

Adjudicación

Los pliegos de licitación del nuevo modelo de transporte se publicaron en la Plataforma de Contratación este lunes, 24 de noviembre. Fue entonces cuando quedó abierto un plazo de dos meses para que las empresas interesadas en hacerse con el contrato, valorado en 731 millones de euros, presenten sus ofertas.

Una vez concluido el periodo de presentación de ofertas, el 21 de enero de 2026, se deberán valorar las propuestas recibidas, un proceso que no cuenta con un límite temporal definido, pero sí con algunos plazos.

El primer paso será la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa, un acto que el pliego del contrato fecha para el 28 de enero del año que viene.

Después, llegará el turno del sobre con los criterios 'sujetos a juicio de valor', reunidos en un archivo que la mesa de contratación deberá abrir en los siete días hábiles posteriores a la apertura del primer sobre. El pliego contempla que la mesa de contratación se reúna por medios electrónicos el 4 de febrero para este proceso.

Por último, llegaría el turno de conocer las ofertas económicas, así como de otros criterios cuantificables mediante fórmulas, un evento previsto para el 11 de febrero del año que viene, aunque la mesa de contratación cuenta con un plazo de un mes a partir del día siguiente del plazo de presentación de ofertas para abrir el sobre económico, por lo que la fecha límite sería el 23 de febrero, puesto que el 22 será domingo.

Tras seleccionar a la oferta ganadora, puedes pasar unos días, e incluso semanas, hasta que se formalice el contrato con la empresa adjudicataria.

Adaptación

El contrato del servicio contempla un plazo de nueve meses desde la adjudicación hasta que la empresa concesionaria esté completamente operativa. Aunque la nueva concesión podría hacerse efectiva antes, si la empresa licitadora así lo solicita, detalló el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la celebración de la última Junta de Gobierno del mes de octubre, en la que se informó de los avances del nuevo modelo.

Con todo, el nuevo modelo de transporte público murciano debería estar a pleno rendimiento, como muy tarde, dentro de un año, a finales de noviembre de 2026.