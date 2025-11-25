Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere

El transporte público y los aparcamientos disuasorios municipales serán gratis en Murcia este viernes con motivo del encendido del Gran Árbol en la Plaza Circular, uno de los eventos más destacados de la Navidad murciana que este año cuenta con la presencia del actor internacional Richard Gere, quien está de visita por la Región para apoyar el trabajo que realiza la Fundación Aladina y a los niños y niñas con cáncer

El actor y su mujer participarán en el acto de colocación la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en nuestro país, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, a las 17.00 horas y, después, acompañarán a varios niños a los que trata la Fundación Aladina durante el encendido del árbol.

Con la presencia de una estrella de Hollywood, la cita para inaugurar el Gran Árbol se prevé más multitudinaria que de costumbre, y el Ayuntamiento ya ha anunciado los cambios en el transporte público murciano para adaptar las calles al desarrollo del evento.

Cambios

Así, durante toda la jornada del 28 de noviembre, se podrá hacer uso de tranvía y autobús sin coste alguno. Además, se podrá estacionar de forma gratuita en los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia.

La gratuidad se extiende a toda la jornada con el objetivo de potenciar la actividad comercial del municipio con motivo del ´Black Friday´, que convierte a este viernes en una de las jornadas de mayor afluencia del año, destacó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Una vez que se corte al tráfico la Plaza Circular, autobuses y tranvías dispondrán de paradas alternativas en su recorrido.

Así, los tranvías procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en la parada de Juan Carlos I, y los procedentes de Nueva Condomina harán lo propio en Ronda de Levante antes de iniciar su regreso.

De esta forma, los viajeros bajarán junto a la Plaza Circular, lugar donde se llevará a cabo el espectacular encendido del árbol.

Las líneas de bus finalizarán en las plazas Juan XXIII y Díez de Revenga

Las líneas de autobús, por su parte, finalizarán en la plaza Juan XXIII las procedentes de la zona este y en la plaza Díez de Revenga las que vengan por el oeste; las que llegan a la ciudad por el norte finalizarán en Abenarabi y las que vienen del sur en Glorieta de España ante la imposibilidad de tomar Gran Vía.

Con ello, se garantiza que los vehículos puedan dar la vuelta y continuar prestando servicio, al tiempo que se deja a los pasajeros muy cerca del epicentro de las actividades.