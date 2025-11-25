Tarifa especial para los menores de 25 años aunque no estudien: así serán los abonos del nuevo modelo de transporte en Murcia

El transporte es una «frontera invisible, que separa oportunidades», explicó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en la presentación del nuevo modelo de transporte, que salió ayer a licitación.

Por ello, con el nuevo modelo llegarán tarifas planas ilimitadas que «premian la fidelidad, pues, cuanto más usas, menos pagas», explicó el edil. Con el mismo objetivo, desaparecen las diferencias entre los viajes desde barrios y pedanías.

Por otro lado, habrá una tarifa especial para los menores de 25 años con independencia de que sean estudiantes o no, y, en general, se simplificará el sistema actual al pasar de 20 tarifas a 7 abonos.

Además, se elimina el precio de los transbordos y viajarán gratis los menores hasta los 7 años -ahora es hasta los cuatro- y, como adelantó La Opinión, también los acompañantes de personas con movilidad reducida viajarán sin coste alguno.

El objetivo es que se pague lo mismo en todo el municipio, para lo que se han equiparado a la baja los precios en pedanías con el ticket único y, con el bono, el precio será más económico, detalló Muñoz.

Los precios quedarán fijados con una nueva ordenanza de tarifas, que ya está preparada para su licitación y futura aprobación en el Pleno municipal de este jueves o bien en el siguiente.

Lista de precios

El billete sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato y tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia. En el caso de los viajes que se hagan con origen o destino en los términos municipales de Alcantarilla, Beniel y Santomera, el coste del billete sencillo será de 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la CARM.

Como medida para incentivar la eliminación del efectivo, el precio del billete sencillo se reducirá a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR, solo en los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia.

Sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renueva el sistema de bonos y se amplían las tipologías. Solo se pagará por la primera etapa de un trayecto en el término municipal Murcia, y los transbordos realizados en los próximos 60 minutos tras la primera de las validaciones serán gratis.

El bono general se concibe como el actual bono tricolor y no tiene fecha de caducidad, y costará 1.10 euros.

El bono de estudiantes tiene una duración de entre 1 y 4 años, en función de las características del curso del estudiante, y costará 0.90 euros.

El bono para familias numerosas, con una duración máxima de dos años -o si es anterior, hasta la fecha de fin de vigencia del título de familia numerosa-, se rebaja hasta los 0.70 euros. Además, el bono de familia numerosa especial será gratis.

Por último, el bono social y los bonos para jubilados y pensionistas tienen una duración máxima de dos años será gratis, aunque los jubilados y pensionistas deberán acreditar recibir un ingreso mensual igual o inferior al salario mínimo interprofesional que establece el estado a efectos de ayudas y subvenciones.

Nueva tarjeta de transporte

El Ayuntamiento de Murcia tiene previsto el desarrollo de una nueva tarjeta ciudadana que, entre otros servicios, podrá ser utilizada en el servicio de transporte urbano y, al igual que en el caso del bono tricolor, existen diversos tipos de tarjetas en función del usuario.