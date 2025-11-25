Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Regresa el buhobús y diez pedanías de Murcia tendrán servicio bajo demanda

Los viajes se iniciarán una hora antes y terminarán una hora después los días laborables

Imagen de archivo de uno de los vehículos que antes cubría el servicio de buhobús.

Imagen de archivo de uno de los vehículos que antes cubría el servicio de buhobús. / Marcial Guillén

Judit López Picazo

El transporte público murciano retoma el buhobús hasta las cuatro y media de la mañana e incorpora el servicio bajo demanda en una decena de pedanías con el nuevo modelo de transporte, que salió ayer a licitación tras su publicación a primera hora de la mañana en la Plataforma de Contratación.

En cuanto al servicio nocturno contará con nueve líneas que estarán operativas los viernes, sábados y domingos, así como los días festivos, hasta las cuatro y media de la mañana. Asimismo, se amplían los horarios los días laborables una hora antes y otra después de los actuales. 

Estos trayectos conectarán Murcia con las pedanías los fines de semana y darán servicio al 90 por ciento de la población. Asimismo, dispondrán de horarios coordinados que facilitarán el transbordo entre las mismas en la Plaza Circular y tendrán recorridos más directos.

Líneas nocturnas

  1. Línea N1 Santomera-Murcia
  2. Línea N2 Alquerías-Beniel-Murcia
  3. Línea N3 Zeneta-Murcia
  4. Línea N4 San José de la Vega-Algezares-Murcia
  5. Línea N5 El Palmar-La Alberca-Murcia
  6. Línea N6 Sangonera La Verde-El Palmar-Aljucer-Murcia
  7. Línea N7 Sangonera La Seca-Alcatarilla-Murcia
  8. Línea N8 Rincón de Beniscornia-La Ñora-Murcia
  9. Línea N9 Cabezo de Torres-Murcia

Por otro lado, una decena de pedanías rurales contarán con el servicio de transporte a demanda, disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde previa reserva. El servicio se organiza en 4 sectores y está previsto que algunas de estas frecuencias se conviertan en fijas.

Pedanías con servicio a demanda

  1. Área Noroeste: Cañada Hermosa, Barqueros y terrenos al Norte de la vía del Ferrocarril en la pedanía de Sangonera la Seca
  2. Área Sangonera-El Palmar: Sangonera la Verde y terrenos al Sur del Río Guadalentín en la pedanía de Sangonera la Seca
  3. Área Suroeste: Carrascoy La Murta, Corvera, Valladolises y Lo Jurado, Lobosillo y terrenos en el eje de la RM-601 en la pedanía de Baños y Mendigo
  4. Área Sureste: Venta de la Virgen, Los Martínez del Puerto y la zona logística del Sureste

Ampliación del horario en pedanías

Hasta ahora, los últimos autobuses rumbo a pedanías parten a las diez de la noche, pero con el nuevo modelo de transporte se retrasará la hora de salida de los útlimos trayectos.

Así, a las 22:20 horas partirán los últimos viajes hacia Monteagudo y la Albatalía; a las 22:45, horas hacia Era Alta y San Ginés; y a las 22:50 horas, hacia Beniaján. Las últimas salidas hacia Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Sangonera La Verde y Alquerías serán a las 23:00 horas.

A las 23:10 horas, se embarcarán los últimos pasajeros rumbo a Patiño. Ya a las 23:30 horas, partirán los últimos autobuses hacia La Alberca, Cabezo de Torres y El Puntal. Y, a falta de diez minutos para la media noche, harán lo propio los vehículos que vayan dirección a Sangonera La Seca.

