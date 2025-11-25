Regresa el buhobús y diez pedanías de Murcia tendrán servicio bajo demanda

El transporte público murciano retoma el buhobús hasta las cuatro y media de la mañana e incorpora el servicio bajo demanda en una decena de pedanías con el nuevo modelo de transporte, que salió ayer a licitación tras su publicación a primera hora de la mañana en la Plataforma de Contratación.

En cuanto al servicio nocturno contará con nueve líneas que estarán operativas los viernes, sábados y domingos, así como los días festivos, hasta las cuatro y media de la mañana. Asimismo, se amplían los horarios los días laborables una hora antes y otra después de los actuales.

Estos trayectos conectarán Murcia con las pedanías los fines de semana y darán servicio al 90 por ciento de la población. Asimismo, dispondrán de horarios coordinados que facilitarán el transbordo entre las mismas en la Plaza Circular y tendrán recorridos más directos.

Líneas nocturnas Línea N1 Santomera-Murcia Línea N2 Alquerías-Beniel-Murcia Línea N3 Zeneta-Murcia Línea N4 San José de la Vega-Algezares-Murcia Línea N5 El Palmar-La Alberca-Murcia Línea N6 Sangonera La Verde-El Palmar-Aljucer-Murcia Línea N7 Sangonera La Seca-Alcatarilla-Murcia Línea N8 Rincón de Beniscornia-La Ñora-Murcia Línea N9 Cabezo de Torres-Murcia

Por otro lado, una decena de pedanías rurales contarán con el servicio de transporte a demanda, disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde previa reserva. El servicio se organiza en 4 sectores y está previsto que algunas de estas frecuencias se conviertan en fijas.

Pedanías con servicio a demanda Área Noroeste: Cañada Hermosa, Barqueros y terrenos al Norte de la vía del Ferrocarril en la pedanía de Sangonera la Seca Área Sangonera-El Palmar: Sangonera la Verde y terrenos al Sur del Río Guadalentín en la pedanía de Sangonera la Seca Área Suroeste: Carrascoy La Murta, Corvera, Valladolises y Lo Jurado, Lobosillo y terrenos en el eje de la RM-601 en la pedanía de Baños y Mendigo Área Sureste: Venta de la Virgen, Los Martínez del Puerto y la zona logística del Sureste

Ampliación del horario en pedanías

Hasta ahora, los últimos autobuses rumbo a pedanías parten a las diez de la noche, pero con el nuevo modelo de transporte se retrasará la hora de salida de los útlimos trayectos.

Así, a las 22:20 horas partirán los últimos viajes hacia Monteagudo y la Albatalía; a las 22:45, horas hacia Era Alta y San Ginés; y a las 22:50 horas, hacia Beniaján. Las últimas salidas hacia Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Sangonera La Verde y Alquerías serán a las 23:00 horas.

A las 23:10 horas, se embarcarán los últimos pasajeros rumbo a Patiño. Ya a las 23:30 horas, partirán los últimos autobuses hacia La Alberca, Cabezo de Torres y El Puntal. Y, a falta de diez minutos para la media noche, harán lo propio los vehículos que vayan dirección a Sangonera La Seca.