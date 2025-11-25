Movilidad
Regresa el buhobús y diez pedanías de Murcia tendrán servicio bajo demanda
Los viajes se iniciarán una hora antes y terminarán una hora después los días laborables
El transporte público murciano retoma el buhobús hasta las cuatro y media de la mañana e incorpora el servicio bajo demanda en una decena de pedanías con el nuevo modelo de transporte, que salió ayer a licitación tras su publicación a primera hora de la mañana en la Plataforma de Contratación.
En cuanto al servicio nocturno contará con nueve líneas que estarán operativas los viernes, sábados y domingos, así como los días festivos, hasta las cuatro y media de la mañana. Asimismo, se amplían los horarios los días laborables una hora antes y otra después de los actuales.
Estos trayectos conectarán Murcia con las pedanías los fines de semana y darán servicio al 90 por ciento de la población. Asimismo, dispondrán de horarios coordinados que facilitarán el transbordo entre las mismas en la Plaza Circular y tendrán recorridos más directos.
Líneas nocturnas
- Línea N1 Santomera-Murcia
- Línea N2 Alquerías-Beniel-Murcia
- Línea N3 Zeneta-Murcia
- Línea N4 San José de la Vega-Algezares-Murcia
- Línea N5 El Palmar-La Alberca-Murcia
- Línea N6 Sangonera La Verde-El Palmar-Aljucer-Murcia
- Línea N7 Sangonera La Seca-Alcatarilla-Murcia
- Línea N8 Rincón de Beniscornia-La Ñora-Murcia
- Línea N9 Cabezo de Torres-Murcia
Por otro lado, una decena de pedanías rurales contarán con el servicio de transporte a demanda, disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde previa reserva. El servicio se organiza en 4 sectores y está previsto que algunas de estas frecuencias se conviertan en fijas.
Pedanías con servicio a demanda
- Área Noroeste: Cañada Hermosa, Barqueros y terrenos al Norte de la vía del Ferrocarril en la pedanía de Sangonera la Seca
- Área Sangonera-El Palmar: Sangonera la Verde y terrenos al Sur del Río Guadalentín en la pedanía de Sangonera la Seca
- Área Suroeste: Carrascoy La Murta, Corvera, Valladolises y Lo Jurado, Lobosillo y terrenos en el eje de la RM-601 en la pedanía de Baños y Mendigo
- Área Sureste: Venta de la Virgen, Los Martínez del Puerto y la zona logística del Sureste
Ampliación del horario en pedanías
Hasta ahora, los últimos autobuses rumbo a pedanías parten a las diez de la noche, pero con el nuevo modelo de transporte se retrasará la hora de salida de los útlimos trayectos.
Así, a las 22:20 horas partirán los últimos viajes hacia Monteagudo y la Albatalía; a las 22:45, horas hacia Era Alta y San Ginés; y a las 22:50 horas, hacia Beniaján. Las últimas salidas hacia Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Sangonera La Verde y Alquerías serán a las 23:00 horas.
A las 23:10 horas, se embarcarán los últimos pasajeros rumbo a Patiño. Ya a las 23:30 horas, partirán los últimos autobuses hacia La Alberca, Cabezo de Torres y El Puntal. Y, a falta de diez minutos para la media noche, harán lo propio los vehículos que vayan dirección a Sangonera La Seca.
