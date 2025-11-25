Denuncian la aparición de pegatinas vandálicas en los coches de un garaje de Murcia y los autores responden: "Aprende a aparcar"
En la pegatina puede leerse: “SI TU EX VIERA ESTO… confirmaría que dejarte fue lo correcto. Aprende a vivir. Y a estacionar”.
La conocida cuenta Líos de vecinos ha sacado a la luz en redes un curioso intercambio de mensajes pegados en un garaje de Murcia. Lo que empezaba como una serie de pegatinas en coches mal estacionados terminaba convirtiéndose en un cruce de avisos, amenazas de denuncia y respuestas cargadas de sarcasmo que ha dado mucho que hablar.
Todo arranca con una pegatina llamativa de fondo morado y amarillo en la que puede leerse: “SI TU EX VIERA ESTO… confirmaría que dejarte fue lo correcto. Aprende a vivir. Y a estacionar”.
El aviso de los vecinos: grabaciones, denuncia y “pruebas”
La respuesta de algunos residentes, en una hoja grande de papel, escrita a mano y colocada en la pared del garaje, aparece un titular contundente: “AVISO!!”. Debajo el mensaje explica que han identificado y grabado a la persona que coloca estas pegatinas en los coches y que van a tomar medidas legales por ello: “grabado a la persona que va pegando pegatinas en los coches” y que se “va a presentar denuncia por vandalismo y daños a la propiedad privada” asegurando además que disponen de “testimonios y pruebas para ello”.
La respuesta final: desafiando y redoblando el mensaje
Poco después aparece un tercer mensaje, esta vez en un post-it amarillo, que parece escrito por quien está detrás de las pegatinas. El texto en forma de lista numerada y con un tono claramente irónico dice:
- “¡Buen día!!”
- “Espero tu denuncia!”
- “La próxima vez… aparte de pegatina llamarme a la policía”
- “Lo más importante: APRENDE A APARCAR!!”
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche