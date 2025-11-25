Degustaciones y talleres de dulces tradicionales se desarrollan en Murcia esta semana

La pedanía murciana de Beniaján intenta recuperar una de las esencias de los días previos a la Navidad: el acto vecinal de acudir a los hornos para elaborar dulces típicos de estas fechas. Y lo hace a través del concurso 'Vuelta al origen' que, por segundo año consecutivo, ofrece charlas, degustaciones y talleres en los hornos de la panadería La Madrugada.

El programa de actividades se desarrolla del 24 al 30 de noviembre y los talleres tienen un precio de 10 euros.

Durante toda una semana, el obrador de la panadería de Javier Moreno se abre para llevar a cabo talleres de dulces: los típicamente murcianos, por supuesto, pero también algunos tan exóticos en estas latitudes como los que dio a conocer Mariko Kobayashi, una vecina de Beniaján de origen nipón.

Otra repostera de la localidad, María del Mar Poveda, compartió este martes los trucos de una de sus especialidades: las galletas navideñas. Y, el viernes, será Susana Gaona la que ofrezca otro taller como artesana invitada procedente de la panadería La Subirana de Molina de Segura. Las plazas para participar en estas experiencias son limitadas y, tal como comenta el propio Javier Moreno, se agotan en apenas unos días, incluso horas, tras hacerse pública la programación.

Otras actividades

Otras actividades previstas se propagarán más allá de las paredes de La Madrugada y se disfrutarán en diferentes enclaves del pueblo. La tarde del miércoles 26 de noviembre el centro de mayores de Beniaján acoge la charla 'Que fagan bien el pan. Ordenanza de panaderas en la Murcia medieval', impartida por Clara Alarcón, directora del Museo de la Ciudad e igualmente vecina de la pedanía de Murcia.

Y también el jueves, cuando reabra y se vuelva a encender para la ocasión el histórico horno de Ballester, se podrá conocer de primera mano su funcionamiento de un lugar que forma parte del patrimonio local.

La jornada final del certamen será el próximo domingo 30 de noviembre, con el 'Memorial Antonia Moreno', recuperando en La Madrugada el trasiego de mujeres del pueblo dispuestas a amasar y hornear unas recetas transmitidas durante generaciones. Desde primera hora, las manos expertas darán forma a las tortas y cordiales, a los rollos y pastelillos… al sinfín de delicias que colman de sabor la Pascua murciana.

En esta edición, la plaza Cronista Carlos Valcárcel acogerá paralelamente un taller infantil en el que los más pequeños también podrán experimentar con sus primeros amasados guiados en este caso por María Henarejos.

Y, a partir de las 11:00, se procederá al reparto y degustación de todo lo que se haya horneado, a las puertas del auditorio municipal, seguido del concierto de Santa Cecilia que anualmente ofrece la Banda Titular de la Agrupación Musical de Beniaján.