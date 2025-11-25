Infraestructuras
Cerrado por una incidencia el paso peatonal entre San Basilio y San Antón en Murcia
Un fragmento del hormigón se ha desprendido de la cubierta del túnel, pero el accidente no afecta al tráfico
El paso peatonal del túnel entre San Basilio y San Antón, en Murcia, queda cerrado temporalmente por una incidencia que no afecta al tráfico rodado. Un fragmento del hormigón de la cubierta del túnel se ha desprendido.
El Ayuntamiento de Murcia informó en un comunicado que, como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios, el paso peatonal ha sido temporalmente cerrado, con el correspondiente vallado.
En estos momentos, los servicios técnicos municipales están realizando una inspección de la estructura, retirando el recubrimiento necesario para evaluar con precisión el estado del forjado y de la armadura afectada.
La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, visitó la zona para conocer el alcance de la incidencia y supervisar los trabajos que se están llevando a cabo.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche