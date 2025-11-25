Cerrado por una incidencia el paso peatonal entre San Basilio y San Antón en Murcia

El paso peatonal del túnel entre San Basilio y San Antón, en Murcia, queda cerrado temporalmente por una incidencia que no afecta al tráfico rodado. Un fragmento del hormigón de la cubierta del túnel se ha desprendido.

El Ayuntamiento de Murcia informó en un comunicado que, como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios, el paso peatonal ha sido temporalmente cerrado, con el correspondiente vallado.

En estos momentos, los servicios técnicos municipales están realizando una inspección de la estructura, retirando el recubrimiento necesario para evaluar con precisión el estado del forjado y de la armadura afectada.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, visitó la zona para conocer el alcance de la incidencia y supervisar los trabajos que se están llevando a cabo.