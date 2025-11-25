Aparcamientos y autobuses sin coste para Protección Civil en Murcia

Acceso gratis a las instalaciones deportivas, aparcamientos y transporte público para los voluntarios de Protección Civil en Murcia. El PSOE pedirá en el Pleno municipal del próximo jueves recuperar e incorporar nuevos incentivos para las 110 personas que, de forma altruista, forman parte de los servicios de emergencias municipales tanto en situaciones adversas como en la celebración de festejos y fiestas populares.

El concejal del Grupo Socialista, Francisco Noguera, será quien defienda en la sesión plenaria una moción "destinada a reforzar el reconocimiento institucional a la labor de los voluntarios de Protección Civil", resalta el PSOE en un comunicado.

La iniciativa plantea recuperar la gratuidad en el acceso a las instalaciones deportivas municipales, medida que ya estuvo vigente en el municipio. Además, la propuesta contempla añadir otros beneficios adicionales, como el uso gratuito del transporte público y de los aparcamientos municipales y aquellos con convenio.

"Un merecido reconocimiento"

En este sentido, Noguera destacó que esta moción apuesta por recuperar y ampliar estos incentivos, que no implican un coste económico directo para el Ayuntamiento de Murcia, en línea con medidas similares ya adoptadas en otros municipios como Ciudad Real, Pozuelo de Alarcón y La Nucía.

En esta línea, el edil del PSOE subrayó que estas medidas no representan privilegios, sino "un merecido reconocimiento a los más de 110 voluntarios de Protección Civil que dedican su tiempo libre a ayudar en tareas de seguridad, prevención y atención en emergencias".

“Queremos reconocer su entrega altruista, una labor encomiable que refuerza la capacidad de respuesta de los servicios públicos y aporta cercanía y humanidad en momentos críticos”, concluyó Noguera.