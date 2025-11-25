El antiguo coordinador de Protección Civil de Alcantarilla se estrena en Murcia

La Agrupación de Protección Civil en la ciudad de Murcia ya tiene nuevo coordinador oficial, y el tercero en los últimos ocho meses. Carlos Luis Ramírez, técnico de emergencias, fue nombrado en la última asamblea de la Agrupación, celebrada el sábado, solo un día después de la dimisión de su predecesor, Manuel Bey.

Ramírez ya ejerció entre 2023 y 2024 el rol de coordinador de Protección Civil en el municipio de Alcantarilla. Además, como técnico de emergencias, ha trabajado como conductor de ambulancia.

El nuevo coordinador será el tercero que ocupa el puesto en los últimos ocho meses. A la salida de Francisco Luis Ortega de Lara, el pasado mes de marzo, le siguió la de Manuel Bey, el pasado viernes. "He solicitado mi baja, al no poder cumplir las misiones encomendadas a mi cargo. Agradezco la confianza y respeto que en este tiempo me habéis ofrecido", escribió a primera hora de la mañana Bey en el grupo de WhatsApp de la Agrupación.

Aunque fuentes municipales informaron el mismo día de la marcha de Bey que ya tenían elegido a su sucesor, a falta de solo revelar el nombre.

Por otro lado, la dimisión de Francisco Luis Ortega de Lara, en marzo, se produjo justo al finalizar una de las asambleas generales de la organización, en la que expresó que su marcha era por motivos "personales y de salud".