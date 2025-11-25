Acceso gratis a instalaciones deportivas de Murcia y seis millones en inversiones de mejora

Desde actuaciones en el Palacio de los Deportes y el Pabellón Príncipe de Asturias hasta la remodelación de pistas deportivas en centros educativos y campos de fútbol municipales. El edil de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, desgranó en rueda de prensa el Presupuesto de su Concejalía para 2026, que recibe unos 23 millones de euros.

La mayor parte del capital disponible se lo lleva el capítulo destinado a servicios de limpieza, mantenimiento y al programa deportivo municipal, que roza los 15.8 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,2 por ciento respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a inversiones, la Concejalía dispone de más de seis millones, que incluyen obras en ejecución, en proceso de licitación y otras previstas para iniciar a lo largo de 2026.

Proyectos

Entre las principales actuaciones, figuran la sustitución del césped en diversos campos de fútbol, como el José Barnés, Alquerías y Sangonera la Verde, así como en las pistas de pádel y en el campo de fútbol siete del Polideportivo Palmar II, en el complejo conocido como Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, con una inversión conjunta de todas estas obras que supera los 2.5 millones.

También se contemplan la reconstrucción de las escaleras de emergencia del Pabellón Príncipe de Asturias, la reparación de la cubierta del pabellón de Los Garres y la renovación de los equipos de sonido del Palacio de los Deportes, que suman un total de 885.000 euros.

El Palacio de los Deportes renueva equipo de sonido

Destaca asimismo la instalación del sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica en la piscina Mar Menor. A esta actuación se unen otras en materia medioambiental, como la sustitución de la antigua iluminación de pabellones y piscinas con leds. Durante 2025, se cambiaron 361 puntos de luz a luminarias LED en diversas instalaciones deportivas, lo que supone un ahorro de 114.300 kw en el consumo eléctrico y, además, se han dejado de emitir 24,3 toneladas de CO2 a la atmósfera.

El concejal ha recordado, además, que se han ejecutado más de 4 millones de euros en inversiones, entre ellas, mejoras en el Palacio de los Deportes y en las pistas polideportivas de los polideportivos Barmés, La Alberca y Guadalupe.

En 2025 se cambiaron 361 puntos de luz a luminarias LED

También se han remodelado siete pistas deportivas en centros educativos -en Llano de Brujas, La Alberca, Alquerías, La Ñora, Algezares, Sucina y San Pablo de Murcia- y se ha sustituido el césped artificial en seis campos de fútbol -los de Cabezo de Torres, Rincón de Seca, La Alberca, Beniaján, Puente Tocinos y El Ranero-.

El PSOE pedirá en el Pleno más renovaciones en pedanías El mismo día en que el Ayuntamiento presentó el Presupuesto de la Concejalía de Deportes, el PSOE anunció dos mociones que llevará al próximo Pleno en las que piden un plan de renovación de campos de fútbol en pedanías y soluciones urgentes para el de La Alberca. El PSOE denunció el deterioro del césped artificial en numerosos campos de fútbol, cuyas superficies han superado su vida útil de 10 a 12 años. “Este desgaste está provocando lesiones y gastos innecesarios en reparaciones”, señaló el edil socialista Noguera, quien exigirá un calendario de actuaciones. En cuanto al campo municipal de La Alberca, pese a la reciente renovación del césped artificial, "persisten carencias que afectan al funcionamiento", asegura el PSOE. “Los vestuarios principales permanecen precintados por motivos de seguridad desde hace varios meses, obligando a los equipos a utilizar unos vestuarios antiguos y de tamaño insuficiente, a lo que se suma la ausencia de servicios públicos para el público asistente”. Por ello, Noguera pedirá la instalación de vestuarios prefabricados desmontables, con aseos accesibles para deportistas y espectadores. Además, solicitará iniciar cuanto antes la redacción y ejecución del proyecto de construcción de nuevos vestuarios permanentes.

Otras actuaciones

En cuanto al apoyo al deporte de base y federado, 109 clubes deportivos con más de 16.000 deportistas utilizan instalaciones municipales gratuitamente, a los que se suman 119 entidades con escuelas deportivas que reúnen a 8.367 alumnos.

Asimismo, más de 14.000 escolares de 52 colegios e institutos disfrutan del uso gratuito de las instalaciones municipales, y las federaciones deportivas disponen de espacios para la preparación de competiciones regionales, nacionales e internacionales, mediante la cesión de instalaciones deportivas de foma gratuita.

A todo ello, se añade la participación en los programas deportivos municipales de invierno y verano, que suman casi 120.000 personas y que incluyen bonificaciones por valor de 941.617 euros para menores, familias numerosas, personas con discapacidad y pensionistas. "Nuestra prioridad es garantizar la igualdad de oportunidades y promover hábitos saludables desde la infancia hasta la edad adulta", destacó el concejal.