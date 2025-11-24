Zeneta sigue la estela de otras pedanías de Murcia y cambia de pedáneo

Las juntas municipales de Murcia no dejan de cambiar en los últimos meses y, ahora, es el turno de Zeneta de renovar el bastón de mando tras la dimisión de la alcaldesa pedánea, María Amorós, del PP. Además, ya hay cuatro interesados a ocupar el puesto que ha quedado vacante, según ha podido saber este diario, aunque solo se puede presentar un candidato por cada partido político con representación en la Junta -PP, PSOE y Vox-.

Fuentes municipales aseguraron a esta redacción que Amorós convocó un Pleno ordinario para esta semana en el que se aprobarán los gastos para los festejos navideños y que, al no haber recibido notificación oficial para renovar el bastón de mando, aún no se puede iniciar el proceso. Cabe destacar que la normativa vigente indica que se debe convocar un Pleno para elegir al nuevo alcalde pedáneo en un plazo de 10 días.

Antecedentes

Ya son varios los alcaldes pedáneos que últimamente han amagado con dimitir por la falta de celeridad a la hora de ejecutar proyectos. Aunque la salida de Amorós de la Junta es por motivos profesionales, pues, según explicó a este diario, su nuevo puesto de trabajo no le deja el tiempo suficiente para dedicarse también a la alcaldía.

Sin embargo, la ex alcaldesa pedánea también reconoció a esta redacción que ha sufrido «desavenencias internas» con el presidente popular de la localidad, que en su día también fue pedáneo. Aunque Amorós señaló también que «los proyectos no tienen la celeridad que deberían», aseguró que «la relación con la Glorieta es buena» y que su salida de la administración local se debe únicamente a motivos laborales.

Así, la pedanía murciana de Zeneta sigue la estela de otras localidades del municipio y renueva bastón de mando tras la dimisión de Amorós.

El último cambio en las juntas municipales de Murcia se produjo en Javalí Nuevo. Más de 100 días después de la dimisión del alcalde pedáneo y sus cuatro vocales, todos ellos del PP, la socialista María José Barquero retomó en Pleno extraordinario el bastón de mando en la localidad, que ostentó por primera vez en 1999, tras no llegar a un acuerdo PP y Vox.

También el alcalde pedáneo de Cobatillas está al borde de la dimisión. «El silencio es muy amargo», declaró a La Opinión Paco Fenoll, quien lleva 25 años en la junta municipal de la pedanía.

«Llevamos cuatro años esperando, dos con Serrano (refiriéndose a la etapa del quipo de Gobierno socialista) y otros dos ahora, a que nos resuelvan. Yo tengo que dar respuesta a mis vecinos, y no las tengo. Si no puedo responder a sus demandas me tendré que ir a mi casa por coherencia y por honestidad», resumió Fenoll.

La relación de obras y proyectos sin ejecutar en Cobatillas fue incluida en una moción presentada en el Pleno de la Junta y, si en 30 días la propuesta no ha recibido respuesta por parte del PP de la Glorieta, Fenoll y los otros tres vocales populares se plantean la dimisión en bloque, lo que dejaría la junta sin gobierno.