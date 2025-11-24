El nuevo modelo de transporte de Murcia sale a licitación con servicio nocturno y a demanda

La licitación del nuevo modelo de transporte de Murcia ya está publicada en la Plataforma de Contratación, anunció José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, en rueda de prensa este lunes.

"La mayor transformación de la movilidad murciana en una década", como la calificó el edil, supone una inversión de 731 millones de euros para la próxima década, una cifra que triplica los recursos actuales destinados al transporte público.

El contrato, con un plazo de 10 años y otros 5 de prórroga, se ha publicado este lunes en la Plataforma y el Ayuntamiento espera la máxima concurrencia de ofertas en los próximos dos meses, cuando concluya el plazo de presentación.

Este cambio supone la ampliación de la flota municipal, que sumará 168 vehículos, así como de las frecuencias y líneas. Además, se incorporará el servicio nocturno y también bajo demanda en diez pedanías rurales.

Nuevo eje de movilidad

El nuevo modelo supone un rediseño completo del sistema actual, que pasará de uno a dos grandes ejes de movilidad. A la Gran Vía se sumará La Fama como epicentro del transporte, y ambos ejes contarán con 20 corredores que darán acceso a la ciudad. Este cambio supondrá rebajar la congestión en el acceso al centro por la Gran Vía, pues se redistribuirá el tráfico en ambos ejes.

Las líneas G recorrerán la Gran Vía hasta la estación del Carmen y las líneas F lo harán por la avenida de la Fama y Pío Baroja, para mejorar las conexiones de barrios como Santa Eulalia, San Juan, San Lorenzo, la Paz, Vistabella y la Fama, así como a servicios como el hospital Reina Sofía.

Novedades

Destaca la incorporación de nueve líneas de servicio nocturno, que estarán operativas los viernes, sábados y domingos, así como los días festivos, hasta las cuatro de la mañana. Asimismo, se amplían los horarios los días laborables una hora antes y otra después de los actuales.

Para facilitar los transbordos, se crearán nueve intercambiadores, que se proyectan en Plaza Circular, la estación del Carmen, plaza de Castilla, El Palmar, Alcantarilla, el campus de Espinardo, Glorieta de España, Alameda de Colón y Reina Sofía.

Otra novedad es que se abandona el sistema radial con la modificación de siete líneas de autobús para que dejen de pasar por el centro y realicen trayectos transversales entre pedanías.

Una decena de pedanías rurales contarán con el servicio de transporte a demanda, disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde previa reserva.

Por otro lado, los aparcamientos estarán "perfectamente conectados" con el resto de medios de transporte y contarán con conexión directa con el centro en solo 12 minutos, aseguró Muñoz.

Precios

Muñoz definió el transporte como una "frontera invisible, que separa oportunidades". Por ello, con el nuevo modelo llegarán tarifas planas ilimitadas que "premian la fidelidad, pues, cuanto más usas, menos pagas", explicó el edil. Con el mismo objetivo, desaparecen las diferencias entre los viajes desde barrios y pedanías.

Asimismo, se elimina el precio de los trasbordos. Hasta ahora, para cambiar entre autobús y tranvía o bien entre autobuses urbanos e interurbanos, había que pagar un coste extra, una cantidad que ya no será necesario abonar.

A esto, se suma la gratuidad de los menores hasta los 7 años y, como adelantó La Opinión, de los acompañantes de personas con movilidad reducida.

También habrá una tarifa especial para los menores de 25 años con independencia de que sean estudiantes o no, y, en general, se simplificará el sistema tarifario actual al pasar de 20 tarifas a 7.

El objetivo es que se pague lo mismo en todo el municipio, para lo que se han equiparado a la baja los precios en pedanías con el ticket único y, con el bono, el precio será más económico, detalló Muñoz.

Los precios quedarán fijados con una nueva ordenanza de tarifas, que ya está preparada para su licitación y futura aprobación en este Pleno o bien en el siguiente. Esta normativa incluirá también las líneas de Alcantarilla, Beniel y Santomera, que ya son de gestión municipal.