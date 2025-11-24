Los motivos detrás de la participación de Richard Gere en el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia

Parecía una inocentada, pero no lo es. Richard Gere, junto a su mujer Alejandra Silva, participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia el próximo viernes 28 de noviembre. Desde que saltó la noticia los murcianos y murcianas se preguntan el motivo que ha llevado a que una celebridad mundial de la talla del actor norteamericano esté presente en el mágico momento de las fiestas navideñas murcianas.

Detrás de la llegada de la estrella de Hollywood a Murcia no hay intereses económicos ni un derroche por parte del Ayuntamiento en el año que la ciudad celebra su 1200 aniversario. La solidaridad es el motor que ha motivado una visita tan especial.

El matrimonio se desplaza a la Región de Murcia el viernes para apoyar el trabajo que realiza la Fundación Aladina y a los niños y niñas con cáncer. Colocarán la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en nuestro país, un proyecto impulsado por la citada organización, y cuya construcción comenzará próximamente en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. La implicación de Alejandra y Richard Gere a través de su fundación constituye un respaldo significativo a esta iniciativa.

"La presencia de ambos representa una firme muestra de su compromiso personal y social con la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer, compromiso que el Ayuntamiento reconoce y valora de manera especial a la Fundación Aladina y a The Gere Foundation", aclaran desde el Consistorio ante el revuelo que ocasionó la noticia de la visita del protagonista de filmes como Oficial y caballero, Pretty Woman, Días del cielo, Hachikō o Cotton Club.

El Ayuntamiento también señala que realmente serán los niños y niñas enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina los verdaderos protagonistas del encendido del Gran Árbol. "El matrimonio Gere ha decidido, en el marco de su visita a Murcia, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada en el momento mágico en un gesto profundamente simbólico, destinado a trasladar un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a todos los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad", indican.

La Fundación Aladina, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia mantienen desde hace tiempo una colaboración estrecha y constante para hacer realidad este proyecto en el Hospital Virgen de la Arrixaca, cuya única finalidad es "mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores que afrontan un proceso oncológico".

El Ayuntamiento desea poner en valor este esfuerzo conjunto y agradecer la implicación ejemplar de Alejandra y Richard Gere en esta causa donde los protagonistas y destinatarios son los niños y niñas que padecen cáncer y que luchan de forma valiente contra esta enfermedad.

Carlos Alcaraz en el encendido del Gran Árbol de la Circular. / L.O.

Otros rostros que encendieron el árbol

Antes que Richard Gere otros rostros regionales y nacionales fueron los encargados de encender el Gran Árbol de la Navidad en Murcia. La cantante Ruth Lorenzo encandiló al público con su voz en 2017 y también en 2023, este último año acompañada por otro grande de la Región, Carlos Alcaraz.

Rosa López y Chenoa también fueron madrinas del árbol, en los años 2018 y 2019, respectivamente.