Fue un icono del neoclásico en Murcia, pero el palacete González-Conde terminó derribado en 1979: "Se construyó un intento fallido de réplica. Una cosa francamente rancia"

El responsable del proyecto Edificios Catalogados ha publicado recientemente un artículo en el que rescata la historia de uno de los edificios más representativos del neoclásico murciano, hoy completamente desaparecido del mapa urbano.

Se trata del palacete González-Conde: una construcción que durante décadas formó parte del paisaje de la ciudad y que pese a su valor histórico y arquitectónico terminó siendo derribada a finales del siglo XX.

Un palacete levantado en pleno auge de la burguesía murciana

El edificio fue encargado en 1888 por el marqués de Villamantilla de Perales: don Diego González-Conde y García Cuesta. Su objetivo era levantar una residencia urbana a la altura de su posición social y política ya que ejercía como senador conservador por la provincia de Murcia durante el reinado de Alfonso XIII.

El diseño del palacete fue encargado al prestigioso arquitecto Justo Millán, que proyectó una construcción de estilo neoclásico en la antigua calle de los freneros, la actual calle Frenería, haciendo medianera con el también desaparecido palacete de los Falcón. Su ubicación en pleno corazón de la ciudad, reforzaba ese carácter representativo y señorial que buscaba su propietario.

La huella de una gran colección artística privada

Más allá de su valor arquitectónico la familia González-Conde fue conocida por la importante colección artística que reunió doña Juana García de la Cuesta y Ruiz de Monsalve. Se trataba de un conjunto excepcional tanto por el número como por la calidad de las piezas, formado por pinturas, esculturas, orfebrería y artes decorativas de los siglos XVII y XVIII, con obras de autores tan destacados como Francisco Salzillo o José de Ribera.

En la actualidad una parte de esa colección se conserva y puede verse en el Museo de Bellas Artes de Murcia donde pasó a integrarse bajo el nombre de ‘Colección Adela Barba’, manteniendo así vivo, al menos en parte, el legado cultural ligado a aquel palacete.

De residencia señorial a edificio público

La familia pronto marchó a la corte de Madrid lo que provocaba un cambio en el destino del inmueble. Desde finales del siglo XIX, el edificio fue ocupado como sede de la Escuela Normal de Maestras.

A pesar de contar con protección en 1979 fue finalmente demolido y en su lugar se levantó a comienzos de los años 80, una fachada que pretendía imitar la original pero que quedaba muy lejos de su valor y carácter dando lugar a “un intento fallido de réplica. Una cosa francamente rancia”.

Este trabajo de memoria y recuperación patrimonial se enmarca en el proyecto Edificios Catalogados: una iniciativa dedicada a dar a conocer el patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de Murcia a cargo del arquitecto y amante de la historia, el arte y las tradiciones murcianas José Carlos Ruiz Castejón, que persigue desmontar la extendida idea de que en esta tierra “no queda nada por ver”.