El gesto solidario del matrimonio Gere en Murcia, un "regalo" para Fundación Aladina: "Estamos muy felices"

La visita de Richard Gere y Alejandra Silva a Murcia va más allá del encendido del Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, pues la principal razón de su estancia en la capital murciana es la solidaridad. El matrimonio será el encargado de colocar la primera piedra del gimnasio pediátrico que se construirá en el hospital Virgen de la Arrixaca de El Palmar.

Lo harán el próximo 28 de noviembre a las cinco de la tarde, antes del encendido navideño en la Circular a las 19.00 horas, de la mano de la Fundación Aladina, organización que impulsa este proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. La iniciativa contempla la construcción del que será el gimnasio pediátrico más grande de España dentro de un hospital, que promete dar servicio a todos los niños ingresados en el centro hospitalario.

"El gimnasio ayudará a que niños con cáncer u otras dolencias recuperen masa muscular y eliminen toxinas, lo que les beneficiará en su tratamiento", explican desde Fundación Aladina a esta redacción.

El matrimonio Gere, muy comprometedio con las causas sociales, colabora desde hace años con la Fundación Aladina, una entidad española que tiene como objetivo ayudar a niños y adolescentes enfermos de cáncer. En Murcia, la organización también arrastra desde hace tiempo su cooperación con la Arrixaca, donde ha desarrollado proyectos de humanización de espacios oncológicos del hospital como la sala de Radioterapia.

"Estamos muy felices y es un honor grandísimo que hayan aceptado apadrinar este proyecto", expresan desde Fundación Aladina, y añaden que para ellos es "un regalo" que la celebridad y su mujer participen en el acto que dará inicio a las obras del gimansio, cuyo arranque oficial está previsto a principios de enero.

"También estamos contentos de que el Ayuntamiento de Murcia nos siga dando espacio para hacer el camino más llevadero a los niños y niñas con cáncer de Murcia", señalan desde la ONG.

"La presencia del matrimonio Gere representa una firme muestra de su compromiso personal y social con la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer, compromiso que el Ayuntamiento reconoce y valora de manera especial a la Fundación Aladina y a The Gere Foundation", indicaron desde el Consistorio murciano cuando saltó la noticia de que el actor norteamericano estaría en Murcia para participar en el encendido del árbol.

Gimnasio Pediátrico Aladina

El espacio donde se ubicará el futuro Gimnasio Aladina es actualmente una gran cubierta de más de 400 m2 ubicada en la segunda planta del hospital. Un entorno perfecto para que los niños y adolescentes realicen sus sesiones de ejercicio físico personalizado y deporte en contacto visual con la naturaleza, en un espacio diáfano y transformable, lleno de energía y color y en el que la luz natural entre a raudales. Un proyecto de un milllón de euros de inversión que será íntegramente financiado por al Fundación Aladina.

Este nuevo gimnasio contará con:

Superficie techada diáfana que creará un refugio sobre el patio existente.

Espacio de gimnasio para rehabilitación y deporte.

Box individuales.

Dos cuartos de baño.

Espacio de almacenaje.

Despacho.

Espacio exterior.

Con el Gimnasio de Aladina llegará al Hospital Materno Infantil Virgen de La Arrixaca de Murcia, a través de la incorporación de un profesional formado en Actividad Física y Salud financiado por Aladina, una parte fundamental en el tratamiento y la recuperación de los niños y adolescentes con cáncer: el deporte personalizado.

Los niños y niñas con cáncer, los verdaderos protagonistas

El Ayuntamiento también señala que realmente serán los niños y niñas enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina los verdaderos protagonistas del encendido del Gran Árbol. "El matrimonio Gere ha decidido, en el marco de su visita a Murcia, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada en el momento mágico en un gesto profundamente simbólico, destinado a trasladar un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a todos los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad", subrayaron.

La Fundación Aladina, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia mantienen desde hace tiempo una colaboración estrecha y constante para hacer realidad este proyecto en el Hospital Virgen de la Arrixaca, cuya única finalidad es "mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores que afrontan un proceso oncológico".