El autobús llegará al 96% de los murcianos: De Nueva Condomina a la Escuela de Idiomas en 30 minutos

Uno de los grandes avances del nuevo modelo de transporte en Murcia, que ya ha salido a licitación, es la ampliación del número de líneas de autobús: las urbanas se incrementan en un 50 por ciento, de 10 a 15, y también las de pedanías pasan de 25 a 37.

Así, la red de autobuses se articulará en más de 50 líneas diurnas y nueve nocturnas, que sumarán unas 1.500 expediciones diarias que reducirán los tiempos de viaje un 10 por ciento de media.

Además, este contrato contará con flexibilidad para que se permita establecer refuerzos y ampliar horarios con motivo de eventos extraordinarios.

Con todo, "vamos a pasar de un sistema fragmentado, desigual y poco eficiente a una red integrada de carácter metropolitano que conecta barrios y pedanías con criterios de eficiencia, accesibilidad y justicia territorial", anunció el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en la presentación del nuevo modelo.

Ampliación de la cobertura

El 96 por ciento de la población del municipio contará con servicio en días no laborables y los autobuses llegarán a zonas que hasta ahora no transitaban, como es el caso de la urbanización Montevida, Barqueros, Molino de la Vereda, Torre Guil y las avenidas Marina Española, Príncipe de Asturias-Ciudad de Aranjuez, Loaysa-Reino de Valencia y Pintor Pedro Cano, en El Palmar.

Las líneas que conectan Alcantarilla, Beniel y Santomeraya son de gestión municipal y, con el nuevo modelo, se duplicará el número de expediciones anuales al pasar de 68.810 a 135. 970, un crecimiento de más de 67.000 servicios adicionales al año.

Universidades

La avenida Miguel de Cervantes se convertirá en uno de los primeros y principales ejes de la movilidad murciana, ya que conectará los campus la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), y también habrá frecuencias cada 10 minutos y conexión directa con zonas como el Palmar, la Fama, San Andrés, Infante y Santiago el Mayor, con 300 autobuses diarios que conectarán estos corredores.

El 55 por ciento de la población tendrá conexión directa con el campus de Espinardo, que contará con autobuses cada 10 minutos y conectará con la lanzadera del Carmen en tan solo 20 minutos.

Asimismo, las frecuencias a la UCAM serán de 20 minutos y zonas como la Fama y el Infante, la Seca, la Raya, Nonduermas, Churra y Cobatillas quedarán conectadas con este centro educativo. En total, el 45 por ciento de la población tendrá conexión directa con el campus de la UCAM.

Hospitales

El hospital Virgen de la Arrixaca contará con autobuses cada 10 minutos desde Murcia, un servicio reforzado por el tranvibús, medio de transporte que conectará el centro hospitalario con el centro en menos de 20 minutos.

En concreto, el nuevo modelo establecerá trayectos directos entre la Arrixaca con 36 pedanías y 3 municipios del entorno, lo que significa que el 70 por ciento de la población tendrá acceso directo a este centro médico, lo que incluye zonas como Barriomar, San Ginés y la Costera Sur.

Además, el hospital Reina Sofía también será un elemento clave con el refuerzo de la Fama.

Otros centros atractores

Otro punto a reforzar es la Nueva Condomina, que quedará conectada con la Escuela de Idiomas, en la plaza de La Opinión, en 30 minutos. Asimismo, el polígono industrial Oeste sumará también una estructura de conexiones directas, con frecuencias de 60 minutos.

En cuanto a otros centros atractores, el 95 por ciento de la población tendrá acceso directo a Plaza Circular, que concentra más de 100 expediciones por hora.

La estación del Carmen, por su parte, aglutina unas 1.200 circulaciones diarias de autobuses urbanos y el 93 por ciento de la población tendrá acceso directo a este lugar.