El PSOE exige una intervención urgente en el centro de mayores de El Esparragal, lleno de humedades, moho, aseos deteriorados, accesos inseguros y espacios cerrados

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al Pleno de este mes para exigir una actuación inmediata en el centro de mayores de El Esparragal, unas instalaciones con más de cuarenta años y más de 700 socios, que se encuentran en un “grave estado de deterioro estructural y sanitario”.

Esta iniciativa, que correrá a cargo de la edil del PSOE Regina Sarría, incidirá en el deterioro “inadmisible” de un centro que presenta serias filtraciones de agua y humedades y moho en el sótano, lo que ha obligado al cierre del gimnasio, el almacén y la sala multiusos. A ello se suman averías en los aparatos de aire acondicionado, deterioro de los aseos, falta de mobiliario adecuado y accesos inseguros al centro debido a la ausencia de un paso de peatones que viene siendo reclamado por los vecinos desde hace tiempo.

“Este centro ha dejado de ser un entorno seguro, digno y saludable para nuestros mayores”, ha denunciado Sarría, tras recibir numerosas quejas de sus usuarios y visitar las instalaciones y comprobar personalmente la situación en varias visitas realizadas al centro. Al respecto, la concejala socialista ha subrayado que “no hablamos de simples tareas de mantenimiento, sino de un grave problema de seguridad y salud que afecta a los socios y socias que acuden cada día a estas instalaciones”.

Por ello, Sarría exigirá al Gobierno del PP, además de una intervención inmediata para eliminar humedades y moho, reparar el sistema de climatización, rehabilitar los aseos y reponer el mobiliario, la incorporación de una partida presupuestaria específica para redactar el proyecto y llevar a cabo la posterior construcción de un nuevo centro de mayores en la pedanía. También reclamará la instalación urgente de un paso de peatones que garantice la seguridad de vecinos y usuarios.