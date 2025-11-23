El pedáneo de Cobatillas, al borde de la dimisión: "El silencio es muy amargo"

Cobatillas, con su alcalde y presidente de la junta municipal a la cabeza, se ha convertido en la punta de lanza del descontento de las pedanías por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Murcia y la dejadez que padecen por la nefasta gestión del servicio de Descentralización. Peticiones vecinales de obras y proyectos sin atender meses y meses y escritos y llamadas sin respuesta. Es lo que están padeciendo las juntas vecinales, una situación que ha llevado a cargos del PP a explotar.

Uno de ellos es el alcalde pedáneo de Cobatillas, Paco Fenoll, histórico en estas lides puesto que lleva 25 años en la junta municipal. Se expresa desde el desencanto y afirma que «el silencio es muy amargo», una lapidaria frase que refleja el desdén con el que la Glorieta trata a sus pedanías. «Llevamos cuatro años esperando, dos con Serrano (refiriéndose a la etapa del anterior alcalde del PSOE) y otros dos ahora, a que nos resuelvan. Yo tengo que dar respuesta a mis vecinos, y no las tengo. Si no puedo responder a sus demandas me tendré que ir a mi casa por coherencia y por honestidad».

La relación de obras y proyectos sin ejecutar en Cobatillas fue incluida en una moción por parte del PP, presentada en la junta municipal al Pleno celebrado en la pedanía, que fue aprobada por unanimidad de los grupos (populares, PSOE y Vox). Esa moción ha sido enviada al Gobierno local, con la intención de que se dé respuesta a las obras reclamadas en un plazo de un mes. Si se cumplen esos treinta días sin que se mueva nada, Fenoll y los otros tres vocales populares «tomaremos las medidas oportunas». Una de ellas, según el propio Fenoll comentó en la sesión plenaria, sería la dimisión en bloque, lo que dejaría la junta sin gobierno.

Entre los trabajos demandados en la moción se encuentran el asfaltado de distintas vías, como las calles Océano Pacífico, Trébol y San José; avenida de la Cebada, manzana de las calles Alegrías, Rocío y Gardenias, carril La Higuera y camino Merancho de los Molinas, así como la construcción de las aceras en la avenida de Alicante en un tramo y la dotación a la junta de un sistema eficaz de contratación mientras no esté en funcionamiento el servicio de mantenimiento en pedanías.