Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: "Esto va a ser un estropicio"

Las subvenciones municipales otorgadas en 2019 a decenas de colectivos de Murcia y pedanías han terminado por costar dinero a las entidades que las solicitaron, ya que tienen que devolverlas con intereses, un coste que en algunos casos supera los cientos de euros.

Desde centros sociales, de mayores y de la mujer hasta asociaciones deportivas y patrimoniales se han visto afectados por esta decisión. Incluso algunas asociaciones de vecinos y cofradías han recibido la notificación de que deben devolver los fondos que les concedieron hace ya seis años.

"No hay control"

«No hay orden ni control, primero te dicen una cosa y luego otra», expuso Chencho Mateos, presidente de la asociación vecinal de la urbanización Joven Futura, entidad que ha tenido que devolver 138 euros más otros 52 en intereses.

«Como no teníamos mucho que devolver, lo pagamos», relató Mateos, aunque reconoció que «esto va a ser un estropicio», pues otras tres asociaciones de Espinardo tienen que devolver cantidades que superan los 800 euros, una de ellas hasta 1.700.

En su momento, se aprobaron todos los gastos en las Juntas Municipales. Después, se notificó que algunas partidas no estaban justificadas, pero el asunto quedó «en tierra de nadie» y, hace poco, los colectivos recibieron una notificación del Ayuntamiento con una carta de pago en la que se indicaba el importe a devolver y los intereses a pagar.

El problema es que «algunos gastos, a criterio de las Juntas Municipales, quedaban justificados, pero luego resulta que no», expuso el presidente de la asociación vecinal. En el caso de Joven Futura, se les dijo que el seguro de responsabilidad civil contratado para el desarrollo de actividades entraba en la subvención, pero después se les informó de que no.

Sin embargo, lo que más lamenta Mateos es que las asociaciones vecinales, a diferencia del resto de entidades afectadas, no tienen otras vías para acceder a dinero público para poder desarrollar eventos.

"Un procedimiento habitual" Fuentes del Ayuntamiento declararon a La Opinión que se trata de un «procedimiento habitual». Las bases de la convocatoria establecen una serie de condiciones y, si no se cumplen, se puede solicitar el reintegro parcial o total de la subvención concedida, explicaron, bien por incumplimiento de las bases o bien porque no se ha desarrollado la acticidad para la que se solicitó financiación. Aunque las mismas fuentes aseguraron que se da a los colectivos la oportunidad de subsanar los errores presentes en la documentación presentada, en cuyo caso se les devolvería, si así procede, el importe de la subvención.

Otros afectados

Más de 400 euros en intereses debe una de las asociaciones afectadas contactadas por esta redacción. Uno de sus miembros relató que en 2024 les notificaron que faltaba documentación por enviar, error que subsanaron. Pero en octubre de este año se les comunicó que debían devolver el importe íntegro de la subvención aprobada en 2019, y más de 400 euros en intereses.

«No cobramos cuotas a nuestros socios, no podemos trabajar sin subvenciones», relató. «Después de tanto tiempo, no puede ser que nos pidan que devolvamos el dinero con el que ya pagamos las facturas», lamentó, y agregó que no se han publicado más convocatorias desde entonces.

Desde esta asociación afirmaron que han interpuesto un recurso de reposición y han vuelto a enviar todas las facturas, y ahora están a la espera de la resolución.

Otra asociación tiene que devolver solo parte de la subvención, más casi 200 euros en intereses. El motivo en esta ocasión es que «se desestimaron un par de facturas», explicó uno de los socios a este diario.

Aunque esta fuente indicó que el importe de las facturas desestimadas es menor al que se les pide devolver, «y encima nos quieren cobrar intereses», añadió. Desde este colectivo también relataron que les notificaron en un par de ocasiones que faltaba documentación por enviar, documentos que enviaron de nuevo a la administración local «en tiempo y forma».

Pero, seis años después, les exigen la devolución parcial. «No procede cobrarnos intereses», cuestionó el socio contactado, quien explicó que interpusieron un recurso de reposición y ahora están «a la espera» de que les «den la razón».