Más de 100.000 flores de temporada lucen ya en las calles, plazas y jardines de Murcia

Tras el encendido del alumbrado extraordinario navideño en las principales calles del casco urbano, que tuvo lugar ayer, sábado, "el Ayuntamiento de Murcia sigue embelleciendo calles, plazas, medianas, parques y jardines del municipio", donde se están plantando "más de 100.000 flores de temporada que darán un colorido especial a la ciudad durante estas fechas tan especiales".

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha supervisado las labores de plantación y decoración que están concluyendo estos días. "Murcia luce su imagen más animada y festiva durante la Navidad", ha subrayado.

En concreto, los trabajos se están acometiendo en zonas como Glorieta de España, Plaza Circular, el Jardín del Malecón, Plano de San Francisco, Jardín de Floridablanca, Plaza Santo Domingo y Plaza Camachos, así como las medianas de las principales avenidas de acceso a la ciudad, como Pintor Sobejano, Díez de Revenga, Primero de Mayo o Abenarabi, entre otras.

Así, algunas variedades florales que los murcianos y visitantes podrán ver en los espacios públicos tanto de la ciudad como las pedanías durante las fiestas navideñas serán poinsetia roja, caléndula, pensamiento, alhelí, begonia y gitanillas.

Durante los trabajos de colocación de estas plantas, en las que están trabajando unos 400 operarios del Servicio Municipal de Parques y Jardines, se está mejorando también el suelo aportando arenas especiales para este tipo de plantaciones, lo que facilitará una mayor durabilidad de estas plantas y una mejor absorción del agua, aprovechando al máximo cada gota.

Asimismo, estas variedades se caracterizan por su capacidad de absorción del CO2, "con lo que, además de embellecer la ciudad, estamos protegiendo nuestro medio ambiente", ha destacado el teniente de alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

También la Glorieta se prepara para recibir la Navidad con una decoración especial protagonizada por 300 flores de Pascua que adornarán la escalera principal, adornadas con faldón rojo y unos 500 metros de luces LED, así como varios abetos de 3 y 2 metros de altura.