Agua

Vecinos de Beniaján llevan décadas haciendo sus necesidades en pozos negros

Medio millar de residentes dependen de pozos ciegos privados y de sistemas insuficientes e insalubres que generan malos olores y riesgos sanitarios

Encuentro del PSOE con los vecinos afectados el mes pasado.

Encuentro del PSOE con los vecinos afectados el mes pasado. / PSOE

Judit López Picazo

La red de saneamiento todavía no ha llegado a unas 70 viviendas de la pedanía murciana de Beniaján, denuncia el PSOE en un comunicado, en el que anuncian que elevarán la situación el Pleno ordinario del próximo jueves.

El edil socialista, Andrés Guerrero, pedirá iniciar los estudios técnicos y económicos para proporcionar este servicio básico en la zona de Rincón de Villanueva.

Según Guerrero, “esta iniciativa busca garantizar servicios básicos a unas 70 viviendas y aproximadamente a medio millar de vecinos, que llevan décadas arrastrando esta carencia estructural y en una clara situación de desventaja respecto al resto de ciudadanos del municipio de Murcia”.

La moción socialista insta a aplicar la autorización excepcional prevista en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia para instalar infraestructuras en suelo no urbanizable, garantizando la información y participación de los vecinos.

La propuesta también reclama buscar financiación autonómica, estatal o europea para que las obras no supongan un coste directo para las familias afectadas, y solicita además trasladar la iniciativa a Aguas de Murcia, al Gobierno Regional, a la Junta Municipal de Beniaján y a las asociaciones vecinales de la zona.

Los residentes aseguraron que dependen de pozos ciegos privados y de sistemas insuficientes e insalubres que generan malos olores y riesgos sanitarios, en una reunión mantenida en octubre con los ediles Andrés Guerrero, Regina Sarría y Carmen Fructuoso, quienes se comprometieron a traer esta petición en forma de moción al Pleno de este mes.

