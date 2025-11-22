Todo es posible en Navidad, el concurso escolar que ha cumplido el sueño de un niño: que nieve en Murcia

Eiden Moreno, un niño de 7 años del colegio CEIP Ángel Zapata de Torreagüera, ha ganado el concurso nacional de redacción ‘Todo es posible en Navidad’ y ha hecho realidad el sueño que llevaba tiempo deseando y que describió en su carta: que nieve en Murcia.

La compañía centenaria de Jijona, Turrones Picó, ha sido la encargada de hacerlo posible al sorprender al alumno murciano organizando una fiesta que él no se esperaba con el fin de entregarle el premio de este certamen nacional en el que han participado alrededor de 20.000 escolares de más de 200 colegios de toda España.

Para ello, ha congregado en la plaza de la Iglesia de Torreagüera a familiares, amigos, vecinos, y a la alcaldesa pedánea de Torreagüera, Silvia Almarcha junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, para desvelar el nombre del ganador del concurso y dar paso a una nevada histórica en Murcia que ha convertido la plaza en un escenario totalmente navideño. Una gran mañana de paisaje invernal en la que no han faltado los villancicos ni los turrones y que ha logrado emocionar a todos los presentes y, en especial, a Eiden Moreno que pudo cumplir su deseo.

En su carta, Eiden explicaba: “Mi sueño para estas Navidades es que nieve. Vivo en Murcia, y nunca nieva. Iría con mi familia a hacer muñecos de nieve, guerra de bolas… ¡Lo pasaría genial!”.

Un concurso que ha hecho soñar a 20.000 escolares de toda España

El concurso ‘Todo es posible en Navidad’, dirigido al alumnado de 1º a 6º de colegios españoles, pretendía divulgar que los mayores sueños van más allá de lo material y así ha sido: ha recibido 20.000 cartas que han despertado la imaginación de los escolares.

Hemos podido leer cartas llenas de ilusión y espíritu navideño y os aseguro que no ha sido fácil elegir. Habéis soñado con volver a sentir el abrazo de los abuelos, con traer cerquita a quienes ya no están o con que no haya más guerras en el mundo. Hay sueños que también nos han sacado una sonrisa: como tener mascotas aunque te den alergia, aprobar sin estudiar o que los profes no pongan deberes nunca más. ¡Qué maravilla de imaginación tenéis!